Los favoritos de La Vuelta David de la Cruz (izda.) será el líder del Sky y el candidato español al podio. :: efe La ausencia de Contador, por primera vez en muchos años, podría dejar al público español un poco huérfano de favoritos Miguel Ángel López, Yates y Zakarin aspiran a todo en la cita que empieza mañana EFE/COLPISA Viernes, 24 agosto 2018, 00:10

Madrid. Otro año más, el mundo del ciclismo dirigirá sus miradas a España con la 73ª edición de la Vuelta, que comenzará mañana en Málaga. Una carrera que este año se presenta más abierta que nunca, con la ausencia de grandes nombres, como Alberto Contador, retirado el pasado año, o Chris Froome, que no estará tras un exigente Tour de Francia.

El colombiano Miguel Ángel López, el australiano Simon Yates y el ruso Ilnur Zakarin aspiran a todo en la Vuelta a España, donde ayer comparecieron para desvelar sus impresiones previas a la carrera.

Los más tajantes fueron Yates y Zakarin, quienes aseguraron que se ven con opciones para ganar la carrera. «Sí», dijo, convencido, tajante y monosilábico el líder del Mitchelton-Scott cuando se le cuestionó al respecto. «Llego perfecto, mejor que el año pasado», aseguró, por su parte, Zakarin, tercero en la edición de 2017. El jefe de filas del Katusha, en todo caso, se quedaría «contento» con repetir podio.

Más lacónico fue 'Supermán' López, tercero en el último Giro de Italia por detrás de Chris Froome y Tom Dumoulin, y corredor que concitaba todas las miradas ciclistas ayer en la capital de la Costa del Sol como seguro aspirante a los puestos de honor. Al «top 5» que el de Pesca (Boyacá) confesó que aspira.

El líder del Astana, en todo caso, se mostró confiado en lo que pueda depararle una prueba a la que llega contento tras el positivo test de la Vuelta a Burgos, «muy motivado» y acompañado por «un buen equipo». Aunque también a la espera de ver «día a día» como le «van respondiendo las piernas».

Menos expresivo que López estuvo aún el italiano Fabio Aru, referencia del UAE Emirates, ganador de la carrera en 2015. Aru se limitó a apuntar que lo hará «lo mejor posible» y recordó que con la Vuelta no se acaba la temporada.

Papel de los españoles

La ausencia de Contador por primera vez en muchos años, podría dejar al público español un poco huérfano de favoritos. Para Juan Antonio Flecha, exciclista y comentarista de Eurosport, que no esté el madrileño es muy importante. «Sin duda el mejor ciclista español en esta competición ha sido Alberto y que no esté resta opciones a nuestro país», asegura. Sin embargo el comentarista destaca que esto no quiere decir, ni mucho menos, que «no haya ningún español que pueda ganar».

Flecha espera mucho de De la Cruz en esta carrera, a la que llega como líder del equipo Sky. «De la Cruz es un gran corredor y el año pasado fue líder durante varias etapas. Hay que ver cómo responde a las expectativas, no sólo por ser líder del Sky, si no por ser la esperanza española en esta carrera, porque es el único corredor nacional que se presenta como cabeza de un equipo y tiene que llevar ese peso sobre sus hombros», declara.

También tiene buenas palabras para el eterno Alejandro Valverde, al que destaca como gran ciclista profesional, pero que quizás el murciano no llegue a esta carrera en su mejor momento. «Me parece que Valverde tiene difícil la victoria ya que se preparó mucho para el Tour y no sé como llegará a la Vuelta. Todos sabemos como es Valverde, pero no sé si llega a esta carrera en su pico de forma, por lo que no lo veo tantas posibilidades», sentencia Flecha.