Una estructura única en el Mundial

Carlos Coloma celebra su medalla de bronce en los Juegos de Río, en el 2016. :: / REUTERS Carlos Coloma centralizará su equipo en Albelda, con un presupuesto que ronda el millón de euros anual | El proyecto riojano incluye Instalaciones propias, cuatro vehículos, uno de los paddocks más grandes del circuito mundial y tres ciclistas JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Jueves, 1 noviembre 2018, 20:12

«Una estructura única en el mundo». Así define Carlos Coloma su proyecto en ciclismo de montaña para los años 2019 y 2020. Los Juegos de Tokio serán el punto de inflexión. Río de Jainero le cambió la vida. El albeldense tendrá el control absoluto de un equipo en el que él será la cabeza visible y en el que crecerá Rocío del Alba García en su camino hacia el «título mundial» y la «medalla olímpica». Esta idea comienza a desvelar sus contenidos, aunque mantiene un gran secreto: el nombre.

«Hace ya un tiempo que barajaba la posibilidad de crear mi propio equipo, pero no uno más sino una estructura diferente, que se apoyase en el deporte, en la comunicación y en la cercanía al aficionado. Tokio 2020 ya está muy cerca y, personalmente, pienso en acudir a esos juegos e incluso en lograr un nuevo metal. Lo logré en Río, así que por qué no puedo vivirlo de nuevo. Y Tokio también incluye a Rocío. Quiero tener el control del proyecto al 100%», asegura Carlos Coloma.

¿Y en qué consiste el proyecto? La sede del equipo estará en Albelda. Coloma se ha hecho con una nave industrial de 200 metros, aproximadamente, donde dispondrá de gimnasio, vestuarios, taller y de un escenario en el que poder entrenarse sin salir al campo. «Vamos a unificar todo en un mismo sitio para que no quede ningún cabo suelto. Allí trabajan los ciclistas, los mecánicos y los preparadores (Jose Antonio Barruetabeña y Mikel Zabala) y comunicación. Todos al 100%. Creo que es necesaria la dedicación completa. Hay que evolucionar del escenario en el que el mécanico o el preparador tiene otro trabajo, si bien Zabala también seguirá con el Movistar», apunta.

Coloma llegará con su 'sueño hecho realidad' a Tokio 2020. A partir de los Juegos tomará decisiones

La instalación, en Albelda. La licencia, UCI, para competir en los cinco continentes. Copa del Mundo y Mundial como eje del año, sin olvidar las pruebas nacionales y por países. ¿Y en las carreras? «Vamos a montar un paddock que supera los 200 metros cuadrados, algo que no es habitual. Cada uno de los corredores tendrá su espacio y, sobre todo, estará muy cerca del aficionado. Es muy importante competir, pero también saber comunicar. A nivel de movilidad, contaremos también con tres furgones y una autocaravana de la firma Mercedes, que apoya este proyecto», añade. Coloma es uno de los ciclistas más atractivos para el aficionado por su cercanía... y para las marcas por su forma de comunicar.

Coloma deja el Primaflor después de dos años, pero muchas de las firmas comerciales que apostaron por él le acompañan en esta nueva aventura. «De Primaflor sólo puedo decir que muchas gracias por el apoyo que me ha dado durante estos dos últimos años. La decisión de montar la estructura es mía, pero estoy muy agradecido a Primaflor Mondraker. Esta estructura me va a permitir, además, dar continuidad a la escuela que creé en el año 2012 y que a día de hoy cuenta con sesenta ciclistas y compite», indica.

Toda idea siempre tiene un lado económico. ¿Cuánto vale una estructura como ésta? «Lo que sí digo es que es algo único a nivel mundial. Los grandes equipos cuentan con muy buenas instalaciones. Lo que yo busco es tener el control absoluto del proyecto», insiste Coloma.

En cifras, un equipo como el del riojano puede situarse en un presupuesto que oscila entre los 700.000 y 1.000.000 de euros anuales. El precio de dos sueños, que tienen fecha, julio del 2020, y sede, Tokio. «Ahora mismo, no sé que pasará después de Japón. Lo que tengo claro es que quiero seguir disfrutando de la bicicleta de montaña más allá de esa fecha, por un lado, y por otro que haré todo lo posible porque Rocío sea campeona del mundo y medalla olímpica.

Rocío vive ya en La Rioja y el ciclista o los ciclistas que se sumen al proyecto, también se trasladarán aquí. Rocío es como mi hija mayor y le apoyo como tal. Hasta la fecha, no me he equivocado con ella y sé de su potencial deportivo y, además, de su excepcionalidad como persona», añade.