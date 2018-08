La dureza de Canadá contra la voluntad de Coloma Carlos Coloma, en el recorrido que hoy afrontará en Canadá. :: instagram carlos coloma Vlad Dascalu intentará repetir podio en categoría sub-23 en un recorrido marcado por la dureza de sus subidas El albeldense parte hoy en decimoquinta posición de la Copa del Mundo que se disputa en Mont-Saint-Anne V. S. LOGROÑO. Viernes, 17 agosto 2018, 23:40

Casi no ha habido tiempo de descanso para Carlos Coloma. De Glasgow a Quebec en menos de una semana. Hace cinco días se disputaba el Campeonato de Europa en tierras escocesas. No le pillaba bien, por calendario y preparación, al riojano, que acabó en vigésimo cuarta posición y prefirió no gastar más de la cuenta. Su objetivo estaba en la Copa del Mundo que hoy (20.45 horas, RedbullTV) se va a disputar a miles de kilómetros de distancia, en Quebec.

La de Mont-Saint-Anne es una de las citas clásicas del 'cross country'. Coloma llega con las pilas cargadas y buenas sensaciones. En la última prueba de la Copa del Mundo, celebrada en Vallnord (Andorra) acabó en octava posición después de una espectacular remontada, dosificando energía y atacando cuando era necesario. Ahora, su objetivo pasa por volver a entrar en ese 'top 10' que, como recalca el riojano, «se ha puesto carísimo».

Lo tendrá a tiro, al menos en la salida. Partirá desde la segunda fila de la parrilla, después de que en la ronda de clasificación celebrada el viernes acabase en decimoquinta posición y a sólo diez segundos del ganador, Samuel Gaze, en un final trepidante. «Estoy muy contento, es una buena posición», explica. A Coloma le encanta el trazado de la prueba: «Es supernatural, muy bonito, con paisajes preciosos». Eso sí, la belleza esconde una realidad evidente: la dureza. «Hay zonas de 'rock garden' muy técnicas y unas ascensiones muy duras, subidas complicadas», añade. «Es un circuito para apretar desde el principio y para luchar», recalca el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

En la clasificación, Coloma peleó hasta el final por meterse entre los primeros

Pero el ciclista del Primaflor Mondraker Rotor llega a Canadá con muchas ganas: «Daremos el 100% para estar lo más arriba posible». No lo tendrá fácil porque hoy se va a jugar el título de la Copa del Mundo. Nino Schurter tiene todas las papeletas para repetir triunfo. El helvético sigue siendo el máximo dominador y aunque Avancini, Marotte, Forster o Sarrou se lo intenten poner difícil, tiene todo a su favor para lograr el entorchado.

Dascalu, a por todas

El que llega a Canadá con mucha ambición es el entrenero Vlad Dascalu. Después de pisar lo más alto del podio en categoría sub-23 y haberse abonado a las medallas, ahora tiene una bonita oportunidad de dar un golpe sobre la mesa. Sus rivales volverán a ser Joshua Dubau, Colombo, Oliver o Nordermann, entre otros.