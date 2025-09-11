|Rank
|Ciclistas
|Puntos / Diferencia
|1
|Filippo Ganna
|00:13:00
|2
|Ivo Oliveira
|+00:11
|3
|Kelland O'Brien
|+00:15
|4
|Daan Hoole
|+00:19
|5
|Pier-André Coté
|+00:20
|1
|Mads Pedersen
|00:04:44
|2
|Ethan Vernon
|m.t.
|3
|Pier-André Coté
|+00:01
|4
|Daan Hoole
|+00:02
|5
|Filippo Ganna
|+00:03
|1
|Mads Pedersen
|00:09:03
|2
|Filippo Ganna
|m.t.
|3
|Rémi Cavagna
|+00:03
|4
|Ethan Vernon
|+00:04
|5
|Daan Hoole
|+00:05
|1
|Daan Hoole
|00:13:19
|2
|Ethan Vernon
|+00:02
|3
|Søren Andersen
|+00:24
|4
|Patrick Eddy
|+00:29
|5
|Nadav Raisberg
|+00:44
|1
|Ethan Vernon
|00:09:48
|2
|Daan Hoole
|+00:01
|3
|Patrick Eddy
|+00:14
|4
|Søren Andersen
|+00:15
|5
|Stanislaw Aniolkowski
|+00:40
|1
|Daan Hoole
|00:04:56
|2
|Patrick Eddy
|+00:04
|3
|Søren Andersen
|+00:10
|4
|Stanislaw Aniolkowski
|+00:22
|5
|Elia Viviani
|+00:26