Coloma, de Glasgow a Tokio
El riojano afronta hoy el Campeonato de Europa con la idea de sumar puntos en su camino hacia los Juegos Olímpicos del 2020
M.G. LOGROÑO. Martes, 7 agosto 2018

Carlos Coloma afronta a primera hora de la tarde (15.30 horas, Teledeporte) una nueva presencia en el Campeonato de Europa de bicicleta de montaña en la modalidad de 'cross country'. La cita se presenta muy abierta, aunque el riojano reconoce que no llega en su mejor momento después de haber pasado por un pico de forma y de descansar unos días. Su mente está en cotas que él considera más ambiciosas, sobre todo en el Mundial del próximo mes de septiembre en Suiza. Y, por extensión, en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque aún resten dos años para la cita.

«Nunca se sabe, pero después del Campeonato de España he descansado un poco de los entrenamientos. Ahora bien, igual el descanso me hace ir más rápido. He decidido hacer un pequeño parón en la preparación para afrontar la Copa del Mundo y el Mundial. Llego en un buen nivel competitivo, pero no en mi pico de forma. Evidentemente daré el 100%, con muchas ganas de dar batalla y de defender los colores de España con mucho orgullo como siempre lo hacemos», aseguraba el albeldense.

Coloma desvelaba que los participantes en el Europeo se enfrentan a un trazado muy rápido, en el que hace falta «mucho motor». En principio darán seis vueltas a una cuerda de 5 kilómetros. El trazado fue construido para los últimos Juegos de la Commonwealth, aunque se ha modidicado año tras año para acoger pruebas como el Nacional escocés. «No hay zonas lentas, ni siquiera las rocosas. Desde luego, es un recorrido para darle caña», indicaba ayer Coloma.

Valero es la principal baza española en una carrera marcada por las ausencias de muchos ciclistas

Ausencias notables

La ausencia de algunos de los primeros ciclistas del ranking mundial abre la lucha para el título para el podio. Nino Schurter, número 1 del mundo, no tomará la salida porque prefiere centrarse en la Copa del Mundo, que tiene a un paso, y en el Mundial, en su casa. Tampoco acuden a la cita Mathias Fluckinger, Gerard Kerschbaumer, Maxime Marotte, Jordan Sarrou, Victor Koretzky y Titouan Carod. De los diez primeros del ranking, cinco no participan.

Florian Vogel defenderá su título. Jaroslav Kulhavy, Stephane Tempier y Mathieu Van der Poel son algunos de los aspirantes al oro. Y sin olvidar al potente equipo suizo.

En el caso de los españoles, David Valero, campeón de España, es quien ha evidenciado estar en mejor forma. «Es un gran objetivo», asume. Sergio Mantecón puede hacer valer su experiencia. «El Europeo siempre se me ha dado bien, me motiva y creo que llego en un buen momento de forma», señala. Pablo Rodríguez es el más joven, aunque se está desenvolviendo bien en Copa del Mundo. Y Carlos Coloma piensa más allá de Glasgow. «Es importante seguir sumando puntos pensando en los Juegos de Tokioy también en el bien común de España, para tener las máximas plazas posibles».

A las 10.30 se dará la salida a la prueba femenina, en la que Claudia Galicia, ganadora de todas las ediciones de La Rioja Bike Race, es la única baza española.