«Coloma lo es todo para mí; si no hubiera sido por él, habría dejado la bicicleta»

Rocío del Alba García (Villa del Prado, 29/8/1997) sonreía el domingo en Graz. Tenía motivos. Una semana después de ser campeona de España Sub'23 de Cross Country por segundo año y, sobre todo, ser la mejor ciclista del país, esta menuda madrileña que se trasladó a vivir a Lardero en busca de un sueño, se colgaba la medalla de bronce en el Europeo. El pasado año fue séptima; esté ha subido al podio.

Más información Piropos entre Rocío y Carlos en las redes sociales

Su vida deportiva no se puede entender sin Carlos Coloma. Le conocía de la competición, pero fue en 2017 cuando ambos su unieron. Una como pupila y el otro como profesor. La vida de Rocío García dio un giro total. Harta de la bicicleta de carretera, la aparición de Coloma evitó que dejará el ciclismo. Ahora es, quizá, la cilcista de montaña más brillante de España, comienza a asomar en los podios de Copa del Mundo, suma dos medallas en los nacionales y una en Europa. Con 20 años, 46 kilogramos de peso, genio y rabia en el cuerpo, una sonrisa contagiosa que revela que es feliz de nuevo.

- ¿Se considera una psicópata del ciclismo? Se lo pregunto porque así la defininió Carlos Coloma no hace mucho tiempo.

- Me encanta el ciclismo y la bicicleta. El día a día sin la bici no sería lo mismo para mí. Sé vivir sin ella y desconectar, sobre todo el día de descanso semanal, pero al final la echaría de menos.

- Rocío Dinamita. ¿De dónde le viene este apodo?

- Por Carlos (Coloma). Un día me llamó dinamita y la verdad es que se ha quedado.

- Rocío del Alba, ¿por qué?

- Fue mi padre. Le gustaba. Sin más.

- A qué edad comenzó a montar en bicicleta

- Nueve años, más o menos. Era Benjamín de segundo año. En mi casa no hay ambiente ciclista, ni siquiera deportivo, pero...

- A sus 20 años ha vivido muchas experiencias fuera de su casa, de Villa del Prado. ¿Cómo afronta una vida así con una edad en la que casi tendría que estar en el colegio?

- La verdad es que he pasado ya por muchos países. Cuando fiché por el Lointek, vivía en Madrid y luego competía. Cuando debuté en el Giro aún no había cumplido los 18 años. Si quiero seguir progresando, tengo que irme de casa. Mi familia lo entiende y siempre me ha apoyado. Y yo, regreso a casa siempre que puedo.

- ¿Se puede estudiar cuando se tiene una profesión tan joven?

- Ahora mismo los tengo un poco aparcados (los estudios), porque con tanto viaje es complicado estudiar. No sé cuántos días me paso fuera de casa, pero son muchos porque a las pruebas hay que sumar entrenamientos, concentraciones...

- Está logrando grandes resultados en el mountain bike, pero ha triunfado en ciclocross y en carretera. ¿Cómo ha sido su evolución para llegar a lucir ese maillot de campeona de España Sub'23 por segundo año consecutivo o para lograr la medalla de bronce en el Europeo, el pasado domingo?

- Mis inicios fueron con la bicicleta de montaña, pero llegó un momento en el que me pasé al ciclocross y completé dos años. Luego me picó el gusanillo de la carretera, aunque yo siempre pensé que no iba a competir sobre el asfalto. Lo hice, pero después de pasar por el Lointek atravesé por un mal momento e incluso pensé en colgar la bicicleta. Fue entonces cuando apareció Carlos Coloma... y hasta ahora.

- Usted no sólo ha sido la más joven del pelotón del Giro Rosa, sino que ha completado dos ediciones. Se supone que cuando alguien vive eso con 18 años es muy buena sobre la bicicleta. ¿No le dio vértigo dejar la carretera y empezar, prácticamente, de cero?

- Ese año acabé muy quemada con la carretera. Como te he dicho, pensé en dejar el ciclismo. No me arrepiento para nada de haber tomado aquella decisión.

- Quemada, ¿por qué?

- No tuve un buen año y terminé muy desilusionada. No era cuestión de dudar de mí o no, sino simplemente no estaba motivada. Iba a una carrera y no tenía ganas. Fue un año complicado. Por otro lado, quería regresar a la bicicleta de montaña. Me encontré con Carlos en una feria de ciclismo y ahí comenzó todo.

- Decía antes que estaba a punto de tirar la bicicleta al río y de repente Carlos cambió su vida. Cuénteme esa historia.

- Conocía a Carlos de las competiciones, sobre todo del Campeonato de España. Yo sabía que él estaba en le feria de Madrid y me acerqué a saludarle. No quería ir, pero mi padre me convenció. Estuvimos hablando de todo y, por supuesto, de planes de futuro. Nada más. Pasaban los días y le escribí. Me preguntó por lo que iba a hacer. Luego, yo esperaba su llamada todos los días, pero esa llamada no llegaba. Un día, se presentó en mi casa porque estaba entrenándose en Navacerrada.

- Y...

- Me habló de un nuevo equipo y me dijo que quizá me podía echar una mano. Luego, ya veríamos. Así empezó todo. Pasé a estar respaldada por Carlos Coloma, pero no en el Primaflor. Llevaba mi propia ropa, del Coloma Bike Club. Fui a algunas pruebas de la Copa del Mundo y este año me fichó por el Primaflor.

- Y llega el momento, también, que hace las maletas, deja su tierra y se viene a Albelda de Iregua, primero, y a Lardero, después, donde vive ahora. ¿Cómo está siendo la experiencia?

- Hasta la fecha, muy buena. La gente aquí me quiere muchísimo, me ha acogido fantásticamente bien y, la verdad, estoy muy orgullosa del trato que me dispensa. Me encanta vivir aquí, en Lardero.

- Más aislada que en Madrid.

- No cuesta mucho ir a Madrid. El aeropuerto me pilla a más de una hora.

- ¿Cómo es su día a día?

- Depende del momento de la temporada. Ahora no metemos mucha carga de trabajo, porque lo hemos hecho antes. Hemos trabajado también el altura y en este momento buscamos llegar con frescura a las carreras. Martes y jueves hacemos gimnasio y completamos con bicicleta. También metemos mucha bicicleta de carretera, porque nos permite hacer fondo y sumar muchos kilómetros.

- Dice Carlos Coloma que para disfrutar y lograr resultados hay que pasárselo bien sobre la bicicleta. ¿Ahora sí se lo pasa bien?

- Sí, sin duda. El camino es muy largo en esta profesión, con muchos días fuera de casa, de trabajo... Si no te gusta, lo acabas dejando.

- Usted fue la mejor y la más rápida en Moralzarzal hace nueve días, pero la legislación le impidió ser Campeona de España y le deja con el oro en Sub'23. ¿Duele?

- Mi objetivo era salir y hacer la carrera que tenía en la mente (salió con un minuto de desventaja respecto a las Élite y sacó más de cuatro a Claudia Galicia, segunda en meta y oro nacional). Antes del Nacional, intentamos pasar mi licencia a Élite, pero fue imposible. Es lo que hay. Cuando acabe la edad Sub'23 podré competir ahí, pero de momento voy a disfrutar de lo que me toca.

- Asombró a muchos con esa remontada, pero no es la primera.

- El pasado año también lo hice en Cofrentes...

- Y lo hizo en el Nacional de ciclocross del 2015, aunque no ganó.

- Bueno... Digo estas cosas con humildad. Yo busco siempre hacer mi carrera. En Moralzarzal quería correr lo mejor posible y preparar el Europeo de Graz, porque ya pensaba en la medalla.

- Cualquier adversario que le vea se preguntará de dónde saca fuerza.

- Serán los genes o el genio, porque tengo genio, rabia.

- ¿Hasta qué punto es diferente correr en casa a hacerlo en Copa del Mundo?

- No tiene nada que ver un mundo con el otro. El nivel en Copa es increíble. Es ahí donde se aprende y se mejora. En Andorra acabé cuarta, como al año anterior. Fue una sensación extraña, porque por un lado estaba contenta con esa cuarta plaza, pero por otro me quedé a un paso del podio y no pude sacarme la espinita del año anterior.

- Usted se entrena con Carlos y también con Vlad Dascalu, otra promesa de la bicicleta.

- Sí. Vlad es un chaval con unas condiciones increíbles para la bicicleta y creo que llegará muy lejos. Ya ha ganado en la Copa del Mundo y para mí es bueno entrenar con él y con Carlos.

- Hay gente que les ve a usted y a Vlad en un equipo liderado por Carlos Coloma, aunque más adelante.

- Podría ser bonito, pero el futuro no se puede predecir. Afrontaremos lo que venga.

- ¿Puede vivir a sus 20 años de la bicicleta?

- Hoy, sí. No es fácil, pero con apoyos y patrocinios sí puedo vivir profesionalmente de la bicicleta.

- ¿Le ha costado dinero?

- Pues claro. Han sido muchos años de sufrimiento, con mis padres ayudándome en el día a día. Si no fuera por ellos, no estaría aquí.

- ¿Nunca le han insinuado en casa que quizá se había equivocado eligiendo este camino, que diera un giro a su vida?

- No, porque saben que me gusta la bicicleta y que todos los días me levanto con esta ilusión. Respetan mi decisión y me apoyan totalmente.

- ¿Qué significa para usted Carlos Coloma?

- Lo es todo. Si no hubiera sido por él, habría dejado la bici. Luego, en el día a día es un maestro y un líder. Es único. Y hablo del deportista, porque como persona es mucho más que todo eso. Tanto él, como su familia. Estoy muy orgullosa de poder estar a su lado.

- ¿De verdad hubiera dejado la bici?

- Sí, creo que sí.

- ¿Y llegó a pensar en cómo reorganizar su vida?

- La verdad es que no. Tenía claro dejar la bici, pero no qué hacer sin ella.

Fe ciega en el de Albelda

- Se le ve en sus vídeos examinar los circuitos de Copa del Mundo con Carlos. Eso es jugar con ventaja.

- Para mí lo es todo antes de una prueba, porque lleva veinte años compitiendo al más alto nivel. Creo que en septiembre afrontará su vigésimo Mundial consecutivo. No hay nada más que decir. Si él me dice que la trazada correcta es ésta, yo voy por ahí.

- ¿Cuántas veces le ha dicho Carlos que tiene en esas piernas más de una victoria en Copa del Mundo?

- Alguna vez me lo ha dicho, pero no te lo crees porque aún no la has conseguido. Ahora mismo hay una generación de mi edad con chicas que andan mucho, muy fuertes.

- Tokio 2020. ¿Lejano o cerca?

- Lo veo a mitad de camino, pero estamos en él y, desde luego, es el gran objetivo. Allí no hay categorías, sólo una carrera. De hecho, Jenny Rissveds ganó el oro en Río de Janeiro en su último año Sub'23.

- Habla de una corredora que está un poco apartada. ¿Hay mucha presión en su mundo?

- La mountain bike es más familiar que la carretera, pero es igual de profesional. Somos más pequeños. La presión existe, pero cada corredor se lo toma de una manera diferente. A unos les puede la presión de los resultados y a otros no. Cada biker es un mundo.

- Para muchos es usted la mejor ciclista femenina de España. ¿Se siente más obligada en cada carrera tras escuchar eso?

- Yo busco trabajar, entrenar. La presión siempre existe, porque el ciclismo es una profesión y vivimos de ella. Presión por trabajar bien y dejarte la piel, pero no por lo que diga le gente.

- ¿Mira hacia atrás pensando que quizá se equivocó en su decisión o ni siquiera eso?

- No. Acabé harta de la carretera. No me arrepiento. Soy superfeliz de estar con la gente que estoy, de trabajar con Carlos y todo su equipo y de haber tomado aquella decisión. Al final, en esta vida se trata de hacer lo que te gusta y de pasárselo bien.