El ciclista riojano Arturo Grávalos sufre un accidente de tráfico Arturo Gravalos durante el Giro de Italia Sub23 / Andrew Peat El subcampeón de España Sub'23 sufre la fractura de la mano izquierda y será trasladado a Zaragoza para ser intervenido por segunda vez tras ser operado en el Hospital Fundación de Calahorra DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 22 julio 2019, 14:31

El ciclista riojano Arturo Grávalos sufrió el pasado sábado un accidente de tráfico por el que permanece hospitalizado. Tras una primera operación en la mano izquierda en el Hospital Fundación de Calahorra, el ciclista de Cervera de Río Alhama está pendiente de ser trasladado a Zaragoza para volver a ser intervenido. Tal y como informó el SOS Rioja el pasado sábado, en torno a las 18.12 horas un vehículo sufrió un accidente en el camino del Tolmo en Cervera. Dentro del mismo viajaba Arturo Grávalos como acompañante junto a algunos familiares y el ciclista resultó el peor parado ya que, según ha podido saber Diario La Rioja, quedó inconsciente y con la mano fracturada.

No ha tenido suerte Arturo Grávalos, que en esta temporada, la primera en el equipo elite Kometa Cycling Team Sub'23 de la Fundación Alberto Contador, había sido recientemente subcampeón de España de ciclismo en ruta y se había estrenado en el Giro Sub'23, protagonizando varias escapadas. A un kilómetro de meta del Campeonato de España, cuando el riojano encaraba la meta del campeonato escapado en solitario, sufrió una caída que le privó de la victoria, aunque no de la recompensa del podio por el gran trabajo realizado. Posteriormente, en la XXXVI Vuelta Ciclista a Zamora, fue segundo en la tercera etapa y mejor Sub'23 de la jornada.

Ahora, tal y como ha confirmado la Fundación Alberto Contador en un comunicado, «la temporada competitiva de Arturo Grávalos concluye de forma anticipada» a causa de «un accidente de tráfico que le provocó heridas de diversa consideración en su mano izquierda». Después de «una primera intervención quirúrgica» el domingo, «este lunes iba a ser trasladado hasta Zaragoza para someterse a una nueva operación». Por medio de su equipo el propio Arturo Grávalos ha declarado: «Espero que me pueda recuperar bien. Lo que más me fastidia es lo que cuesta recuperarse de una lesión y volver al punto donde uno estaba». En cuanto a su lesión, Grávalos informa de que «me han intentado unir el ligamento con el hueso pero no han podido terminar la operación con todos los tendones porque no había suficiente piel».

«Es una pena»

Rafa Díaz Justo, director del Kometa Cycling Team Sub'23, ha declarado que «es una pena porque el corredor estaba en un momento magnífico, venía de hacer un gran Giro de Italia y de un sobresaliente campeonato de España, pero lo importante es que se recupere lo antes posible». Y desde la Federación Riojana de Ciclismo su presidenta, Begoña Ruiz, ha querido mandarle un mensaje de ánimo al ciclista cerverano: «En estos momentos estamos más unido a él que cuando nos hace vibrar con sus logros».