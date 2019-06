Arturo Grávalos busca su oportunidad en el Giro Sub'23

logroño. El ciclista riojano Arturo Grávalos (Kometa) está buscando su oportunidad en el Giro Sub'23. El pasado lunes intentó una escapada pero sufrió una caída sin más consecuencias que la pérdida de la lucha por la etapa. Anteriormente también lo intentó e incluso llegó al esprint, sin lograr alcanzar la victoria. «He gozado como un niño y he llegado con los pelos de punta. He intentado meterme en el esprint pero no he podido», explicaba. En los próximos días, más montañosos, el joven ciclista riojabajeño intentará tener más protagonismo. La clasificación general la lidera Andres Camilo Ardila, de la selección nacional de Colombia, que ayer ganó la quinta etapa, la primera después de la jornada de descanso.