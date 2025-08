A sus 21 años, Celia Nuin Martínez ya sabe lo que es ascender a lo más alto del fútbol sala. Guardameta del Guadalcacín FS, equipo ... originario de Jerez de la Frontera, ha conseguido colocarse entre uno de los mejores de España. Nuin fue nombrada MVP en la jornada 15 de la Primera División Fútbol Sala Iberdrola. La riojana ha pasado por equipos como el Camino Cienta y Promesas EDF y ahora ha dado un paso importante en su carrera al ser convocada por la selección española Sub'23 y estar en la órbita de la Absoluta.

– ¿Cómo fue su primer contacto con el fútbol sala?

– Cuando era aún una niña pequeña y estaba en el colegio. Entonces veía a los niños jugar al fútbol en los recreos y, además, mi padre era portero de fútbol en los torneos que hay del pueblo y me llamaba bastante la atención.

POSICIÓN «No me dejaban jugar como portera. Mi entrenadora decía que no me veía jugando en ese puesto»

ILUSIÓN «Te sientes muy bien con el hecho de que te quieran ver en la televisión. Incluso se me hace hasta raro»

– ¿Por qué decidió jugar a este deporte?

– Empecé como jugadora porque no me dejaban colocarme de portera, ya que mi entrenadora decía que no me veía jugando en esa posición y que no lo iba a hacer bien.

– Actualmente está jugando en el Guadalcacín. ¿Qué es lo que más destacaría del ambiente que hay en el equipo?

– Definitivamente, cómo conectamos fuera del campo, mejor que dentro de él. Hay que decir que hay mucha diferencia de edad entre la más mayor y la más pequeña, pero nos llevamos todas muy bien.

– En el momento en el que llegó al equipo, ¿hubo alguna compañera que quiera destacar por el trato que le dio?

– La que más me ayudó fue Eugenia. Una chica que es de Sevilla y al ser tan abierta y espontánea me ayudó muchísimo a abrirme porque llegaba nueva al equipo.

– Ahora forma parte de la selección española de fútbol sala Sub'23. ¿Cómo fue el momento en el que recibió la noticia?

– Estábamos entrenando y el entrenador, delante de todas mis compañeras, me dijo: «Celia, que te ha llamado la selección». Entonces, entré corriendo al vestuario y le mandé un mensaje a mi madre: «Mamá, luego os llamo». Estaba feliz y me quedé en shock porque quería jugar con la selección y sabía que iba a pasar, pero no me imaginaba que pudiese llegar ya.

– Al jugar con la selección, cabe la posibilidad de que vaya al Mundial. ¿Cómo se siente por ello?

– Yo no sé si iré porque juego con la Sub'23. Todas las selecciones suelen llevar a una tercera portera para formarla y que no va a jugar. En el caso de que vaya, no voy a jugar, pero estaré aprendiendo. Estaría muy bien vivir ese momento, la verdad.

– En una entrevista declaró que quería disfrutar de la categoría y dar lo mejor. ¿Qué significa eso exactamente?

– Este año ascendimos a Primera División y era mi primera temporada en esta categoría, que es lo máximo. Quería dar lo mejor de mí para estar dónde estoy jugando ahora.

– A la hora de jugar hay muchos deportistas que cuentan con alguna que otra manía o superstición. ¿Cuál es la suya?

– Mastico chicle. Sin chicle no puedo jugar. En realidad no te dejan porque si te pegan un pelotazo se te puede quedar ahí y es muy peligroso.

– Es de Arnedo y ahora mismo está jugando fuera. ¿Siente que la gente le está apoyando?

– Cuando llegué en Navidad, solo por estar jugando en la categoría que estoy me sentí aún más acogida. Viene más gente a hablar conmigo y a felicitarme por estar donde estoy. Cuando empezaron a ver los partidos en Teledeporte, me venían y me preguntaban: «¿Cuándo juegas en Teledeporte?». Al fin y al cabo te sientes muy bien con el hecho de que te quieran ver en la televisión. Incluso se me hace hasta raro.

– Compagina el deporte con los estudios. ¿Cómo lo lleva?

– Bien. Actualmente estoy estudiando el grado de Química. Voy un poco retrasada, pero es normal. Con tanto entrenamiento y partidos no puedo ir al mismo ritmo que el resto. Estuve en Logroño estudiando la carrera y había dejado el fútbol porque quería desconectar un poco y centrarme. Más tarde, me fui de Sicue (sistema de intercambio de universidades) a Sevilla a seguir ahí la carrera y de repente me llamaron para volver a jugar. Lo llevo bien.

– ¿Cree que ahora se le da más visibilidad a las mujeres jugando al fútbol sala o todavía cuesta?

– Todavía cuesta. Ahora se puede ver más el fútbol 11, pero de fútbol sala se ve muy poco. Casi ninguna niña quiere jugar a fútbol sala, porque como tienen ahora la referencia de las chicas de fútbol 11, pues todas quieren ser como ellas. Y es normal porque es a las que más visibilidad se les está dando ahora. Pero, como he dicho, nuestros partidos se retransmiten por Teledeporte y no es una hora mala. Es un sábado a las doce del mediodía. Igual te pones la televisión y aparecemos jugando, pero no lo suelen ver demasiado.

– En el caso de que una niña riojana quiera jugar al fútbol sala, ¿qué consejo le daría?

– Le diría que cuando vaya creciendo no tenga miedo a salir de casa porque suele costar mucho. Por ejemplo, me vine primero a Logroño a vivir durante dos años y hasta que salí de casa me costó un poco. Pero le diría que salga y que haga su vida, que si quiere ser jugadora que vaya a por ello.