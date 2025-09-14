Carmelo Loza es profeta en su tierra El zaguero de Baños, acompañado por Fernández, vence (22-12) en la final del Torneo San Isidro a Gutiérrez y Rodrigo

Carmelo Loza golpea la pelota con la zurda, en la final de este viernes.

La Rioja logroño. Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:58

En Baños de Río Tobía la pelota casi es una religión. Y el Torneo San Isidro que organiza el Club Barberito I se convierte durante los meses de verano es una cita obligada para propios y extraños. Si te gusta la pelota estás obligado a pasar por el coqueto frontón, el de la plaza, y disfrutar cualquier martes o jueves de los festivales nocturnos.

Y después de muchas jornadas, este viernes se celebraron la finales en un ambiente festivo. Lo mejor de la pelota aficionada se reunía para conocer a los vencedores en las dos categorías.

Que se trataba de un día especial se podía adivinar muy pronto y es que las gradas del frontón se llenaron mucho tiempo antes del inicio del festival. Además, la noche empezó con la presentación de la cantera y de los componentes del Club Barberito I de Baños.

El premio al mejor jugador revelación, una novedad de esta edición, ha recaído en Joanes Cestau

En la grada, disfrutando de la velada, el presidente del gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del director general de Deportes, Diego Azcona, la alcaldesa de Baños, Mónica Moreno, y el resto de autoridades. No faltó representación de la Federación Riojana de Pelota en la persona de su vicepresidente Jesús Mari Estebas.

La noche arrancó con la disputa de la final de Segunda categoría. El triunfo final correspondió a la pareja formada por Paraguayo VII (CP Najerino) y Ormaetxea (Lapke) que vencieron en un apretado partido a Garrido (San Francisco) y Agirre (CP Zugurralde) por 22-19.

A continuación, el plato fuerte de la noche, la final del campeonato de Primera categoría. Y lo cierto es que no pudo tener mejor desenlace para los intereses locales ya que la victoria se fue para la pareja formada por Fernández (San Cosme) y el pelotari local Carmelo Loza, que en apenas dos meses debutará como profesional con la empresa Aspe.

No pudieron hacer nada para remediar el triunfo local la pareja formada por Gutiérrez (San Cosme) y Rodrigo (Villamediana), dos pelotaris muy rocosos, que cayeron por un claro 22-12 que refleja la diferencia que se vio sobre la cancha del frontón de Baños.

Como novedad, en la edición de este año se ha incorporado un premio al pelotari que más ha sorprendido a los aficionados. Y este premio al mejor jugador revelación ha recaído en Joanes Cestau. De esta manera concluyó una exitosa edición más del Torneo San Isidro. El próximo verano se repetirá la experiencia un año más.