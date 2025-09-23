El Calahorra gana y ya lidera la tabla El equipo rojillo es uno de los máximos anotadores con nueve goles a favor en tres partidos en los que ha logrado mantener su portería a cero

Sanda Sainz Martes, 23 de septiembre 2025

El Club Deportivo Calahorra arrebata el liderato del grupo 16 de Tercera División al Haro después de ganarle ayer en La Planilla por 2-0. El conjunto rojillo lleva los tres partidos de la competición sin encajar goles y se ha convertido en uno de los máximos anotadores con nueve a su favor.

Este domingo a los rojillos les costó abrir el marcador y los blanquinegros tuvieron varias oportunidades desbaratadas por el portero local Ortigosa, muy acertado en sus intervenciones.

Los locales comenzaron mejor, recuperando muchos balones, efectivos en los pases cortos y con llegada, pero sin peligro. Estrada dio el primer aviso por parte de los calagurritanos y poco después Mario Urrechu casi llega a rematar un balón que se paseó por delante de la portería del Calahorra. El rojillo Junior sufrió una falta al sacar la pelota por la banda izquierda. Intentó reincorporarse al juego después de ser atendido por la fisioterapeuta, pero no podía por molestias al pisar y tuvo que ser sustituido.

Calahorra 2 - 0 Haro

Estrada volvió a intentar abrir el marcador en los minutos finales tanto de cabeza como rematando con el pie y el Haro respondió con una buena jugada que terminó en saque de esquina.

En la segunda parte el Haro se mostró más incisivo y Ortigosa, bien situado, paró por alto un disparo del visitante Aitor en el minuto 49. El guardameta evitó de nuevo el gol del Haro dos minutos después, pero este ataque había sido anulado por fuera de juego.

Todo cambió cuando el colegiado pitó un penalti cometido por Martín al derribar a Abel. Aitor Ortega no falló y adelantó a los locales en el minuto 66, diez más tarde Joselu protagonizó una jugada adentrándose hasta casi la esquina del área pequeña del Haro para batir a Arturo con un tiro cruzado que puso el 2-0 en el luminoso de La Planilla.

Los visitantes no se rindieron y Carlos firmó un tremendo disparo de lejos que Ortigosa tuvo que salvar metiendo la mano para enviar al larguero el balón que luego salió fuera.