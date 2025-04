El Calahorra busca el milagro ante el Utebo

La Rioja Domingo, 27 de abril 2025, 10:47 | Actualizado 10:53h. Comenta Compartir

El Calahorra juega este domingo (12.00) su penúltimo partido de la temporada con la esperanza de enderezar su rumbo y evitar el descenso directo a Tercera después de permanecer dos campañas consecutivas en Segunda Federación (anteriormente jugó dos en Primera Federación). En estos momentos lo tiene muy difícil, incluso ganando, porque no sólo depende de su resultado sino de los demás que están inmediatamente por encima en la clasificación.

El entrenador rojillo, Iván Ruiz García, ha convocado a toda la plantilla para esta importante cita. La semana pasada no pudo contar con Jon Vega, sancionado con un partido por la tarjeta roja contra el Tudelano, ni con Javi Bueno ni Diego López de Haro por acumulación de amarillas.

Ahora dispondrá de todas sus bazas en casa, aunque La Planilla no está siendo un seguro en el campeonato liguero. Aquí ha tenido altibajos y precisamente en el partido anterior, contra el Tudelano, sufrió el 13 de abril una de sus peores derrotas. Perdió 0-3 y contra un rival directo.

El Calahorra deberá estar acertado en la portería contraria y frenar a Frodo, máximo goleador de toda la Segunda Federación

El presidente rojillo reconoce que las cosas no han salido como esperaban y dice que aún no está todo dicho

Para la cita de esta mañana la defensa local deberá estar alerta porque llega el máximo goleador de toda la Segunda Federación, Frodo, que cuenta con 18 goles. Su compañero Diego Suárez suma 10 y ambos, han marcado más que el Calahorra en lo que lleva de temporada (el conjunto riojano cuenta con 27 goles). La falta de acierto es el problema al que los rojillos se enfrentan durante toda la campaña. Chus Villar, con 7 dianas, es el mayor referente de ataque.

En la recta final de la competición, el Utebo ha pisado el acelerador logrando tres victorias y dos empates en las cinco últimas jornadas. Sin embargo, el Calahorra no ha podido encadenar una buena racha. De los cinco partidos anteriores ha ganado uno, empatado otro y perdido tres.

El presidente del Calahorra, Tomás Lorente, ha emitido una carta dirigida a los aficionados en la que indica que el club «se acerca al final de una temporada complicada, quizá la más difícil desde que en 2014 comenzamos con ilusión un proyecto que nos ha hecho vivir algunos de los momentos más emocionantes de nuestras vidas como club y como afición».

Recuerda que en la campaña 2020/2021 los rojillos jugaron la fase de ascenso a Segunda División y se sincera al decir que «este año las cosas no han salido como esperábamos. Lo reconocemos con humildad. Pero aún no está todo dicho». Lanza el mensaje de que el Calahorra no se rinde y pone su punto de mira en dos finales, la de hoy contra el Utebo y el siguiente domingo en Teruel. Agradece el apoyo de los aficionados y les pide que estén con el equipo hasta el último momento. Además, Lorente anuncia que «este club volverá a estar arriba».

