Batalla en Tudela por la permanencia

Mientras hay vida, hay esperanza. Ese ha sido el lema del Anguiano durante los últimos días. Su permanencia en Segunda Federación ya no pasa solo por sus manos, sino que deberá hacer los deberes en Tudela y esperar a que las cuentas salgan fuera de su competencia. Las dudas quedarán resueltas hoy, tanto si la moneda sale cara como si la cruz acompaña a los serranos de vuelta a Tercera División tras vivir una temporada histórica.

Pase lo que pase esta mañana en el campo del Tudelano, el balance que realiza el Anguiano tras su andadura en el cuarto escalón del fútbol nacional es muy positivo. «Si nos llegan a decir a principio de curso que llegaríamos a este punto con opciones de salvarnos lo hubiéramos firmado todos», aseguraba Héctor Urquía hace unas semanas. Y no le faltaba razón al de Medrano ya que, por presupuesto e infraestructura, el conjunto serrano apuntaba a ser uno de esos equipos con pensión completa en la zona roja de la tabla.

Pero no ha sido así, al menos hasta el tramo final de la fase regular en la que los puntos perdidos, sobre todo en Isla, hubiesen servido para depender de sí mismo en la última jornada. Ya no es hora de echar la vista atrás, ni de lamentarse por lo que se ha quedado por el camino, sino de ganar al Tudelano y esperar a ver qué hacen Calahorra, Barbastro y Gernika en sus respectivos compromisos.

Tres son los escenarios en los que el Anguiano puede conseguir la permanencia este domingo. Eso sí, solo se darán si los serranos ganan en Tudela. Podrán salvarse si Barbastro y Calahorra no ganan; si el Barbastro no gana y el Gernika pierde; o, en último caso, si el Calahorra no gana y el Gernika pierde.

Además de la carambola de resultados que deben darse, el Anguiano también cuenta con la dificultad de medirse a un Tudelano cuya permanencia también pende de un hilo. Dos puntos separan a ambos equipos y la entidad navarra ha preparado una auténtica fiesta en su campo para recibir el calor de su afición con entrada gratuita, música, paella popular, sorteos y actividades infantiles.

Si bien cualquier equipo preferiría dirimir este tipo de duelos en su campo, el conjunto serrano considera sentirse favorecido por jugar como visitante. Así lo confirma su capitán, Moha, al asegurar que esta temporada «se nos ha dado mejor jugar fuera que en casa y esta jornada jugamos en Tudela». Y es que sus números han sido mejores este curso a domicilio con seis victorias, de las once total.

Que jueguen fuera no implicará que se sientan solos ya que muchos aficionados serranos cogerán sus coches para desplazarse a Tudela, donde también viajará toda la comitiva del Anguiano. Héctor Urquía ha convocado a todos sus jugadores para vivir «como una piña» otro día para el recuerdo.