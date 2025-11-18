El vestuario del Dicorpebal es un lugar feliz

Martín Schmitt Logroño Martes, 18 de noviembre 2025, 07:35 Comenta Compartir

Todo son sonrisas en el vestuario del Dicorpebal. Es que el equipo franjivino ocupa la segunda plaza de la Liga Nexus Asobal después de mantener en una pista como Artaleku una dinámica increíble, solo superada por el Barcelona. Los de Miguel Ángel Velasco sumaron en Irún la sexta victoria consecutiva que le ha llevado a ser un serio aspirante a luchar por una plaza europea. Los riojanos encajaron su última derrota (29-28) en Cuenca el 26 de septiembre. Desde entonces, el Ciudad de Logroño ha sumado todo de dos en dos.

Alicante, Atlético Valladolid, Villa de Aranda, Cangas, Granollers y Bidasoa. Seis víctimas, algunas de ellas rivales directos en la zona alta de la clasificación, de un equipo corto de efectivos pero que ha dado con la clave del éxito. Tras las dudas iniciales en el comienzo de curso, en el que siempre se echan de menos a los que no están, la defensa ha crecido de una forma exponencial: Ivan Popovic, de menos a más, se ha hecho con el centro de la zaga, al igual que Aitor García, uno de los mejores en esos primeros dos meses de competición.

Además de esa muralla que Velasco ha esculpido a base de horas de trabajo y técnica, Xoan Ledo está al mismo nivel que el año pasado. O incluso mejor. El guardameta de Lalín ha firmado unos números de escándalo en este comienzo de temporada, con un 33,2 por ciento de efectividad (según datos de Asobal) con 86 paradas en 259 lanzamientos. Y cuando no tiene su día, su compañero Marcos Cancio mantiene el pulso: 39 paradas en 119 lanzamientos, con una efectividad del 32,7 por ciento.

El ataque franjivino está también en su momento estelar, con un Álvaro Preciado en gran estado de forma. Y eso que el central llegaba con una lesión en un tobillo al partido frente al Bidasoa y en el ecuador de la primera parte dejó su lugar a Luis Juárez, que respondió al envite.

Cuando la primera línea conecta con el pivote los éxitos pueden estar garantizados. Que se lo pregunten a Álvaro Martínez, que gracias a su juego fue a la última convocatoria de los Hispanos. Pero si es Aitor García el responsable de atacar, el navarro también ha demostrado grandes dotes en el área rival. Los laterales también están respondiendo. Andrej Pergel, que no comenzó bien el sábado, es uno de los pilares básicos del equipo; Zaja ha ido de menos a más y su aporte es importante, al igual que Miguel Martínez o Unai Galán, que tiene mucho descaro. Nemanja Pestic todavía no encuentra constancia para aportar como sus compañeros, pero se encuentra en un proceso de aprendizaje.

Después de la victoria en Irún, Velasco explicó que estos partidos igualados (Bidasoa, Granollers) están cayendo del lado franjivino. «Ganar en Artaleku es una pasada porque veníamos de una semana muy complicada. Le quiero dar las gracias a los jugadores porque veníamos de una semana en la que no habíamos entrenado bien, con gente enferma (David Cadarso, Oriol Zarzuela, Andrej Pergel), entrenando con el gerente, el fisio o yo mismo con el peto y al final ha merecido la pena», opinó.

