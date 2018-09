La venta de entradas para la final continuará mañana en las taquillas del Palacio Velasco podría convocar a David Cadarso, Erik Balenciaga y el portero Javi Romeo para el encuentro de mañana M. SCHMITT LOGROÑO. Jueves, 6 septiembre 2018, 23:13

La venta de entradas anticipadas para la Supercopa Asobal acabó ayer por la noche. Y las que queden se pondrán a la venta en la taquilla del Palacio de los Deportes mañana por la tarde, a las 15.30 horas, esta vez a 10 euros. Según informó ayer el club riojano, el abonado que no ha podido renovar su carné y acuda al encuentro, deberá sacar su entrada en taquilla, que se le descontará a la hora de hacer efectiva la renovación. Una campaña que se reanudará el próximo lunes, entre las 18.00 y las 20.00 horas.

Con respecto al encuentro de mañana, Velasco no podrá contar con los cubanos Frank Cordie, el pivote Claudio Ramos y el primera línea Dariel García, que ayer participaron de su segunda sesión de trabajo en Logroño. El club riojano no cuenta todavía con el tránsfer de los jugadores, y éstos aún no están preparados para jugar un encuentro de esta magnitud. De hecho, tras realizar el calentamiento con sus compañeros, los tres se metieron luego en el gimnasio con el fisioterapeuta Xenxo Díaz para realizar trabajos diferenciados.

El resto del equipo trabajó con seriedad e intensidad sobre el parqué del Palacio de los Deportes. Para el encuentro de mañana, Velasco convocará con alta probabilidad al joven David Cadarso, que en su club juega en el lateral derecho pero que en el Ciudad de Logroño da una mano en el extremo zurdo, algo que el juvenil del Calasancio no olvidará nunca.

Velasco y Garabaya también citarán al tercer portero del equipo, Javi Romeo, que este verano ha participado de gran parte de la pretemporada cuando su calendario laboral se lo permitía, así como a Erik Balenciaga. No para que el de Zarauz juegue sino para que entre dentro de la dinámica del equipo y esté presente en el banquillo. El central progresa adecuadamente de su rehabilitación tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla.