Velasco toma las riendas del Logroño A pesar de las ausencias, hubo foto de grupo en el primer entrenamiento de pretemporada. :: juan marín El nuevo técnico no se pone metas esta campaña y promete «trabajo» para que más tarde «lleguen los resultados» | Los franjivino inician la pretemporada entre la ilusión y el recuerdo de los once años de Jota ELOY MADORRÁN Logroño Miércoles, 25 julio 2018, 10:52

Esperanzadora, ilusionante, motivadora. Estos son algunos de los adjetivos que se escucharon ayer durante la presentación del Ciudad de Logroño para la temporada 2018/19. Un regreso con chico nuevo en la oficina: Miguel Ángel Velasco. El de Nava de la Asunción ha dado un paso hacia adelante. Abandona la comodidad del puesto de segundo entrenador y releva a su amigo Jota González en la dirección. A dar la cara. «Primer día en mi andadura como primer entrenador. Lo afronto con mucha ilusión, con muchas ganas y a ver si el reto sale bien y estamos todos contentos», reconocía Velasco en su primera intervención como principal responsable de la plantilla.

Ayer fue día de saludos. Entre los nuevos compañeros. Entre los que ya se conocen del año pasado pero no se han visto en verano. Lo que no hubo fue concurso de morenos, aunque Miguel Sánchez se hubiera llevado el premio.

Una de las principales características de la nueva plantilla franjivina es la juventud. Sólo tres de los nuevos jugadores tienen 25 años o más (Balenziaga, 25; Ilic, 25; y Moreira, 26). El resto oscila entre los 23 de Fekete y Sergey y los 20 del cubano Claudio Ramos, pasando por los 22 de Júnior Scott y los 21 de Frank Cordie y Dariel García.

Kukic e Ilic podrían llegar a finales de esta semana; los cubanos tardarán más en solucionar los trámites burocráticos || Las edades de la plantilla oscilan entre los 41 de Gurutz y los 20 del caribeño Claudio Ramos.

En el otro extremo se encuentra el capitán Gurutz Aginagalde (41 años), que comienza su temporada número 14 en el seno del club. Esto provoca curiosas coincidencias, como la que relató ayer su nuevo compañero en la portería, Sergey Hernández: «A Gurutz lo conozco desde que tenía siete años y entrenaba en Pamplona con mi padre durante los veranos. Lo conozco desde hace tiempo y estoy muy contento de compartir portería con él. Seguro que me puede enseñar muchas cosas por la experiencia que tiene». «Es un fichajazo para nosotros. Es uno de los porteros con más futuro a nivel nacional e internacional», replicó el capitán.

El metro y sesenta y ocho centímetros de Erik Balenziaga choca a la vista cuando se encuentra entre el resto de sus compañeros. Sin embargo, no le ha impedido ser uno de los centrales más determinantes en los últimos años. Llega a Logroño en pleno proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha que sufrió el pasado mes de febrero. «Para mí es un paso adelante, con sólo cuatro años en Asobal estar en uno de los equipos punteros de España. Estoy cumpliendo los plazos de recuperación. Aún me falta, no sé cuándo voy a llegar, pero estoy contento con el trabajo que he hecho. Cuando tenga que jugar, jugaré», explicó el de Zarauz.

Duraron poco las presentaciones y la risas. Enseguida Xenxo Díaz, el físio del club, cogió las riendas de la sesión y comenzó con los primeros ejercicios. Aunque a los jugadores lo que les gusta es el balón, ya saben que la pretemporada es tiempo de físico y puesta a punto.

El presupuesto del Ciudad de Logroño es como la manta que tapa los pies, pero no la cabeza. Y al revés. Para todo no llega -tampoco hay noticias de un posible patrocinador- y hay que hacer apuestas. En este caso se trata del flanco derecho del equipo. Dos puestos para tres hombres. Imanol y Fekete en el lateral, Javi Muñoz en el extremo. «Hay que ajustar el presupuesto. Cada año hay que ajustarlo más. Lamentablemente estamos así y he decidido jugar con Javi Muñoz solo en el extremo derecho aunque Fekete puede echar una mano en ese puesto. Sí que es verdad que andamos justos pero espero que Javi responda. Tuvo una experiencia similar en Aranda y respondió muy bien», reflexionó Velasco. A pesar de esta circunstancia, el segoviano fue tajante: «Estoy contento con la gente, en ese aspecto no tengo ninguna queja».

El 10 de agosto comenzarán los partidos de pretemporada del Ciudad de Logroño, jugando en Valladolid contra el equipo local. Más tarde, el viernes 17, el rival será el Bidasoa y la sede del partido Zarauz. Autol acogerá un duelo contra Anaitasuna y Valladolid devolverá la visita en el tradicional partido a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. A la espera de la campaña de socios, Logroño ha iniciado el trabajo.