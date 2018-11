LIGA ASOBAL «Con veinte ataques menos que el rival es imposible ganar el partido» Miguel Velasco charla con sus jugadores en un tiempo muerto. :: Fernando Díaz Miguel Ángel Velasco | Entrenador del Ciudad de Logroño El preparador hizo hincapié en que las pérdidas de balones acabaron por condenar al equipo franjivino MARTÍN SCHMITT Logroño Lunes, 5 noviembre 2018, 09:33

Enfadado, Miguel Ángel Velasco criticó la gran cantidad de balones perdidos por su equipo.

- Algún día tenía que llegar la primera derrota.

- Es cierto que llevábamos siete jornadas sin perder. Hoy -por ayer- no me lo esperaba; sí un partido difícil y complicado. Creo que no hemos estado a la altura y ellos han sido mejores y hay que felicitarles.

- ¿Dónde cree que ha fallado el equipo?

- Cometimos casi veinte pérdidas de balón no forzadas. Así es imposible ganar un partido. Y eso que sólo perdemos de tres goles. He intentado parar el partido en el descanso. No lo hemos conseguido. Hemos seguido corriendo, perdiendo balones. Y así es imposible. Tirando veinte veces menos a portería que el rival es imposible.

- Y eso que Sergey Hernández paró más que los dos porteros juntos del equipo pucelano.

- Entre los rebotes que no cogemos y las paradas que no valen... Más o menos la portería está igual pero con los veinte ataques que no hacemos, es imposible. Y creo que hemos estado defendiendo a un nivel muy alto durante 45 minutos y no lo supimos aprovechar. Luego ya nos pusimos nerviosos, arriesgamos y nos metieron goles fáciles. Pero el ataque no me ha gustado absolutamente nada. Creo que hemos estado muy estáticos. Nos hemos trabado con su 5-1 y aún así les metimos 29 goles. El problema fueron las pérdidas.

- ¿Fue el 5-1 lo que provocó tantas pérdidas?

- No lo sé. Muchas de las pérdidas ni siquiera son en ataque posicional. Recuperamos el balón, corremos como pollos sin cabeza cuando les había pedido que paren...

- Es extraño que jugadores como Imanol Garciandia o Juan del Arco tengan la pólvora tan mojada. ¿Qué ocurre?

- Al final son los jugadores que tienen que tirar del carro. A lo mejor me equivoco yo y les tendría que haber quitado. Pero, aunque sean jóvenes, son los veteranos del equipo y tienen que tirar del carro. Todo el mundo estaba encantado con nosotros por ser el equipo más joven, pero la realidad es que a lo mejor no éramos tan buenos ni tan malos. Cuando tienes un equipo joven pasan estas cosas: en Huesca casi ganamos cuando perdíamos por tres y hoy tiramos el partido por la borda cuando ganábamos por cuatro goles.

- Hablaba de dar un paso al frente de algunos jugadores. ¿Quiénes?

- Edu venía jugando muy bien y ahora no está tan bien. Balenciaga, Fekete e Imanol se tienen que entonar; Javi Muñoz viene de la lesión. A lo mejor yo mismo tengo que dar un plus más.