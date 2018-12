«No vale de nada esto si no ganamos el miércoles» Miguel Ángel Velasco observa un lance en un partido anterior. :: Fernando Díaz Miguel Ángel Velasco | Técnico del Logroño El preparador aplaudió la tarea de los suyos, a quienes quiere en alerta contra el Anaitasuna MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Domingo, 9 diciembre 2018, 11:03

Muy contento con el triunfo, el entrenador reconoció que jugar la Copa Asobal no depende de ellos.

- ¿Con qué sensaciones se marcha de Artaleku después del triunfo?

- Sensaciones muy positivas. Hemos hecho un partido supercompleto. Hemos estado muy bien en ataque. En defensa no hemos estado tan bien como otros encuentro pero al final lo hemos sacado adelante, que era lo importante.

- Comenzó muy serio el Logroño.

- Sí, creo que nos ha marcado al resto del partido. Esa ventaja que hemos cogido nos ha dado confianza. Lo importante es que hemos mantenido el nivel. Y en la segunda parte hemos ido poco a poco. Al final, cuando hemos perdido algunos balones y nos han presionado, creo que ha funcionado bien todo.

- Sergey jugó cojo. ¿Qué tal está?

- Está como está, pero cojo paró doce balones. Bienvenidos sean. No está al cien por cien peor ha demostrado que puede ayudar.

- ¿Cuál ha sido la clave de ganar en una pista donde nadie había puntuado?

- Creo que cuando nos han puesto el 5-1 (segunda parte) lo hemos sabido atacar muy bien. No les hemos dado tregua con el cambio de ataque y defensa.

- Ahora sí se mete el Logroño en la lucha por la Copa Asobal con un ojo en el Granollers.

- No depende de nosotros. Debemos pensar en el encuentro del miércoles, frente al Anaitasuna. No vale nada el esfuerzo de hoy si no sacamos el partido del Anaitasuna. Es una final. Luego, si entramos en Copa Asobal, tan contentos. Si no, con 18 puntos y después de haber entrado a la fase de grupos de la Copa EHF nos pondremos un notable.

- ¿Cómo acabaron los jugadores más tocados?

- Javi Muñoz está cansado y cargado pero nos ha ayudado un montón con los penaltis y en las superioridades. Kusan está bien, Kukic mejor que el otro día. Miguel Sánchez ha acabado dolorido. Estamos muy justos pero hay que llegar como sea al miércoles.