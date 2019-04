El Sporting pierde la liga en casa Diego Marín A. El Lanzarote empata (30-30) en el Palacio de los Deportes de La Rioja y mantiene la primera posición DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 6 abril 2019, 22:34

El Sporting La Rioja ha luchado hasta el final por la liga frente al Lanzarote en un partido muy igualado disputado en Logroño, en el Palacio de los Deportes. Al descanso se ha llegado con empate a 15 y después ningún equipo ha conseguido una ventaja superior a dos goles hasta la recta final del encuentro. En un primer momento las intervenciones de la portera Navarro han facilitado que las riojanas adquiriesen una leve ventaja (17-15), provocando que el Lanzarote no anotase durante los primeros 5 minutos. Pero después las canarias han dado la vuelta al marcador y se han adelantado gracias a los goles de Famara primero y de Kenia después, convirtiendo varios penaltis. En líneas generales la defensa local no ha sido buena, lo que ha permitido las penetraciones de Luci y Kenia y que el Lanzarote se haya adelantado con un 24-27 en el marcador a falta de 7 minutos para el final. Y si la renta no ha sido más grande ha sido gracias al buen trabajo en la portería de Navarro. Con el 29-30 en el marcador, el Sporting ha realizado un último ataque que ha preparado con un tiempo muerto solicitado por el entrenador local a falta de 30 segundos. tras una circulación larga, Sousa ha marcado el empate con el que el Lanzarote logra mantener la primera posición al final de la liga que hoy acababa.