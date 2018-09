DIV. HONOR PLATA El Sporting debuta en Lobete frente al Muskiz El Sporting La Rioja, durante el entrenamiento celebrado ayer en Lobete. :: díaz uriel El conjunto riojano estrena esta tarde en Lobete a Juanjo Lalinde como técnico tras siete años con Luismi Asorbe MARTÍN SCHMITT Jueves, 20 septiembre 2018, 23:38

Logroño. El Sporting La Rioja abre el telón (18.00 horas) de una nueva campaña. Lo hace en casa y el mismo día del lanzamiento del cohete. Pero eso no desanima a un conjunto riojano que estrenará técnico después del adiós de Luismi Ascorbe al frente del bloque durante los pasados siete años. La tarea de llevar al Sporting a los 'play off' queda en manos de Juanjo Lalinde, que hoy no podrá contar con uno de los nuevos fichajes, la argentina Valentina Learreta, que puede jugar en el extremo y en la primera línea, aunque arrastra un esguince de tobillo.

Visita Lobete el Petronor Muskiz, que espera mejorar los resultados de la campaña pasada. Un conjunto, el vasco, con mucha juventud y que tiene una primera línea de calidad.

El Sporting presentará en sociedad a sus caras nuevas como la veterana Silvia Ederra (que regresa del Bera Bera donde lo ha ganado todo), las laterales zurdas Celia López (Alcobendas) e Iris Regaira (Mavi Gijón), así como la extremo Maider Ballesteros, la pivote Maite Rodríguez y la joven central Lucía Carrascón.