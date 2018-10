BALONMANO Un Sporting en cuadro recibe al joven Lagunak Dani y Silvia Ederra, que llega al partido de hoy con molestias, sujetan a una jugadora del Muskiz, en un encuentro anterior. :: Díaz Uriel Las riojanas pierden por lesión a Lucía Carrascón, Maite Rodríguez, Rebeca García y posiblemente a Silvia Ederra MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Sábado, 13 octubre 2018, 00:07

Un Sporting en cuadro y herido en su orgullo después de encajar la primera derrota de la temporada el fin de semana pasado en casa del Beti Onak, recibe esta tarde a un joven Lagunak que llega al choque tras caer de local frente al Castro Urdiales por un ajustado 24-26. No se fía el equipo de Juanjo Lalinde y Álvaro Marín del equipo navarro, aunque lo que verdaderamente preocupa al equipo técnico riojano es el propio estado de las jugadoras sportinguistas.

Porque al equipo amarillo se le ha amontonado la enfermería de jugadoras lesionadas, comenzando por Lucía Carrascón, que se rompió hace unos días el ligamento cruzado de la rodilla. Tampoco puede jugar la portera Rebeca García, con un problema en la rodilla, ni Maite Rodríguez, que continúa tocada con un esguince de tobillo. La pivote Silvia Ederra, la capitana de la defensa, llega al encuentro con molestias musculares y Lalinde, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción, intentará no hacer uso de la experimentada jugadora. En su lugar probará a la extremo Lucía Ladrera, que aunque se trata de una jugadora pequeña, sabe moverse muy bien en los seis metros, acostumbrada a las circulaciones desde su posición natural.

Delante de las riojanas se plantará un Lagunak irregular, que suma cuatro puntos gracias a sus victorias frente al Loyola (en la primera jornada, 15-18) y al San Adrián (en la tercera jornada, 24-27). Las navarras han caído contra el Zarautz (17-24) y frente al Castro Urdiales, la fecha pasada.

El equipo de Lalinde recibe a un Lagunak anárquico en el juego pero del que no se fía

Se trata de un equipo joven, bastante anárquico en el juego, que puede sorprender a su adversario. No es un conjunto que corra demasiado, pero el Sporting hará bien si no se confía demasiado. Juanjo Lalinde necesita que las suyas salgan serias en defensa y letales en ataque para no dejarse sorprender. El choque se disputará en el polideportivo de Lobete, a partir de las 18.00 horas. Ayer, el Kukullaga derrotó al Castro Urdiales por 21-26 y alcanzó la segunda plaza del grupo B.