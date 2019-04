DIVISIÓN HONOR PLATA El Sporting busca su mejor versión en el momento clave Plantilla y cuerpo técnico del Sporting, durante un entrenamiento de esta semana. :: jonathan herreros Las riojanas reciben en el Palacio al Lavadores de Vigo (21.00 horas) en la ida del 'play off' ELOY MADORRÁN Logroño Sábado, 27 abril 2019, 13:56

Llegó la hora de la verdad para el Sporting La Rioja. Atrás queda la competición liguera, con buenas sensaciones en general y con algunas lagunas preocupantes. Eso ya es historia. Turno ahora para el 'play off' por el ascenso a División de Honor. El equipo que entrena Juanjo Lalinde recibe en el Palacio de los Deportes (21.00 horas) al Lavadores de Vigo.

El Sporting busca el más difícil todavía. Ascender el año en el que solo hay una plaza en juego, y no dos como en ocasiones anteriores. Para lograrlo, el primer paso es superar la eliminatoria contra el equipo gallego, primer clasificado del Grupo A (21 victorias y 5 derrotas). Si lo consigue, las riojanas acudirán al sector final en el que sólo el campeón tendrá el premio del ascenso.

Las opciones de la escuadra logroñesa pasan por ofrecer su mejor versión: eficacia ofensiva, sin perder balones tontos, y defensa solidaria respaldada por una buena portería. «Será de las semanas que mejor están trabajando las chicas desde que yo estoy aquí», reconocía ayer Juanjo Lalinde. Para el partido de esta noche Juanjo Lalinde, preparador del Sporting, cuenta con todas las jugadoras (salvo la lesionada de larga duración Fanny.

El equipo gallego realiza una transición muy rápida y destaca por un 6-0 defensivo muy fuerte

En el último partido liguero frente al Puerto del Carmen, cuando se jugaron la clasificación para el 'play off', las jugadoras del Sporting salieron muy atenazadas y la presión les hizo mella, aunque en los últimos minutos consiguieron empatar el partido. «Ya le vieron las orejas al lobo y ya saben que tienen que salir muy concentradas para que no vuelva a ocurrir», explicó Lalinde.

El objetivo del Sporting para este encuentro es muy claro, según lo argumenta el técnico riojano: «Primero, salir vivo. Y a partir de ahí, conseguir la mayor renta posible para el partido de vuelta».

El Lavadores de Vigo protagoniza una proyección meteórica. En su primer año en Plata ha conseguido sorprender a sus rivales y hacerse con el primer puesto por lo que accede al 'play off' sin presión alguna. Aunque a mitad de temporada no se encontraban entre los dos mejores puestos, una racha de once victorias consecutivas les llevó al liderato.

En la faceta ofensiva, destaca la velocidad de sus transiciones, y en estático, la aportación de la veterana Begoña Ibáñez (132 goles), junto a Laura Barreiro y Paula Fernández (72) y Sandra Costas (60).

Mientras, en defensa destaca la aportación de Arima López, que la pasada campaña jugó en Logroño. La gallega forma parte del centro de la rocosa defensa 6-0 que cuenta en la retaguardia con los buenos números de la portera Irene Sánchez.