Miguel Velasco | Entrenador del Ciudad de Logroño «No veo la soltura y libertad del inicio de la temporada» Miguel Ángel Velasco. :: j. Marín El técnico asegura que el Kadetten al que se medirán en EHF será un «rival bastante complicado» MARTÍN SCHMITT Logroño Jueves, 15 noviembre 2018, 09:42

Con la mente ya puesta en Europa, donde les espera el conjunto suizo del Kadetten, Miguel Ángel Velasco sacó lecturas positivas hasta de la primera mitad ante Cangas.

- ¿Qué dijo a los jugadores en el descanso para reaccionar tras un primer tiempo bastante malo?

- Creo que defensivamente fue bastante bueno y, ofensivamente, nos ha costado coger el ritmo y cuando lo hemos conseguido nos hemos topado con Javi Díaz en cuatro o cinco lanzamientos claros en seis metros. En la segunda parte hemos seguido esa tendencia del final de la primera y nos hemos ido yendo poco a poco en el marcador.

- Una clave fue la doble exclusión final del primer tiempo, que pudo haber llegado antes...

- Antes creo que ha habido tres o cuatro exclusiones y otros tres o cuatro penaltis que no han señalado. Pero está claro que esa doble exclusión nos ha ayudado a entrar mejor en la segunda parte.

- Queda demostrado que ganar cuesta mucho en esta Liga Asobal.

- Estoy harto de decirlo. Si nos fijamos, raro es el partido que se rompe en la primera parte y que no acabe igualado. Vamos a tener que vivir con ello toda la temporada.

- El orden que pedía se ha visto en la segunda mitad.

- Creo que han salido muy mentalizados y concentrados. Hemos tenido mala suerte con los rebotes, balones defensivos por el suelo... pero estoy contento con la actitud. Se lo he dicho al acabar el partido, que yo les dejo más libertad a lo mejor de la que debería para que estén más sueltos, y esa libertad y soltura del inicio de la temporada no la veo y no sé por qué. Sigo transmitiéndoles lo mismo. A ver si con esta victoria conseguimos coger esa confianza y seguir en la línea en la que estábamos.

- Ya toca pensar en Europa...

- Ahora hay que cambiar el chip ante un partido duro y bonito, pensando que no sólo son 60 minutos sino otros 60 más. Así que tanto si va bien o va mal, habrá que apretar.

- ¿Ha podido ver y analizar al Kadetten?

- Es un equipo con un potencial individual brutal, con muchísimo lanzamiento exterior, muchísimo uno contra uno, muchísimo desequilibrio y con una defensa normalmente 6-0 bastante contundente y con una portería buena. Creo que es un rival bastante complicado.