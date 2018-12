«En la segunda parte le hemos dado un plus a todo: a la defensa y al ataque» Velasco, acompañado de Garabaya, gesticula durante una fase del partido. : / Fernando Díaz Miguel Ángel Velasco | Entrenador del Ciudad de Logroño El preparador técnico del equipo franjivino destacó la labor de su equipo tras el descanso y recordó que hay que avanzar paso a paso MARTÍN SCHMITT Logroño Lunes, 3 diciembre 2018, 09:46

Miguel Ángel Velasco aplaudió ayer la segunda parte de su equipo, sobre todo en el inicio.

- Un triunfo sufrido. Y van...

- Sí. Ya sabemos que es una Liga igualada. Como el día del Cangas, aunque este partido lo hemos empezado muy bien a pesar de fallar mucho lanzamiento claro. Eso ha ido igualando un poco el marcador en la primera parte. Ellos, incluso, se han puesto dos goles por delante y creo que hemos mantenido la calma y hemos seguido jugando igual y no nos hemos puesto nerviosos. En la segunda parte le hemos dado un plus a todo: al ataque y a la defensa. Hemos estado casi veinte minutos en los que sólo hemos encajado seis goles. Hemos ganado por cinco goles pero hasta que no faltaban cinco minutos no lo vi claro.

- ¿Cuál ha sido la clave en un partido tan igualado?

- El inicio de la segunda parte. Junior Scott nos ha aportado el desequilibrio junto a Lazar (Kukic). Tomás (Moreira) está impresionante desde la tercera jornada. Ese desequilibrio ha sido el plus que nos ha permitido irnos poco a poco en el marcador.

- Sergey también ha aportado con sus 16 paradas.

- Sí, en la segunda parte hizo diez paradas, lógicamente ayudado por la defensa.

- Como afirmaba en la previa, el dolor de cabeza para los franjivino fueron los primera líneas Torriño y Valles y el pivote Lon.

- El Sinfín lleva 12 puntos sumados por méritos propios. Juegan bien, tienen desequilibrio y es un equipo difícil de ganar.

- ¿Se puede hablar de la Copa Asobal como objetivo?

- Nosotros vamos paso a paso. Era importante ganar hoy (por ayer). Estamos a un punto de la Copa Asobal, a tres del segundo puesto y lógicamente el miércoles en Guadalajara será otra final. Si no sacamos adelante ese partido prácticamente estará perdido. Y si lo ganamos tendríamos que seguir luchando hasta la última jornada.

- ¿Se imaginaba a principios de temporada estar en esta situación?

- No sé qué decirle. Los jugadores dijeron que iban a hacer veintitantos puntos; yo no era tan optimista. A lo mejor esperaba llevar algún punto más. Pero también podríamos llevar algún punto menos viendo como está la Liga. Y hemos pasado la eliminatoria de la Copa EHF.