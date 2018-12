Reto para un Logroño de mínimos Lazar Kukic celebra un gol con la camiseta del Ciudad de Logroño. :: fernando díaz Kukic, Sánchez-Migallón y Kusan apenas han podido entrenarse mientras que Balenciaga y Javi Muñoz son bajaLos de Velasco, con muchos problemas físicos, visitan al exigente Guadalajara de Vigo, Javi García y Hombrados ELOY MADORRÁN Miércoles, 5 diciembre 2018, 00:34

logroño. «Lazar (Kukic) no pudo entrenarse el lunes por los problemas que tiene en el pie. Miguel (Sánchez) está con molestias y no va a entrenarse para intentar que pueda jugar. Kule (Kusan) está renqueante de su golpe en el pie. Y por su puesto Balenciaga y Javi Muñoz están descartados». Con este parte médico arrancaba el entrenador del Ciudad de Logroño, Miguel Ángel Velasco, el entrenamiento de ayer. Hoy, la expedición franjivina parte hacia Guadalajara, donde a las 20.30 horas se enfrenta al equipo local en su particular escalada en la clasificación con las miras puestas en la cima, la Copa Asobal. Un torneo que interesa, pero sin pasarse: «No nos obsesiona. Lógicamente nos gustaría estar. Sí nos preocupa coger puntos. Ahora mismo hemos perdido tres partidos, uno de ellos contra el Barcelona, y estamos quintos. Con los empates no hemos podido sumar lo necesario. Si hacemos 18 o 20 puntos al final de la primera vuelta y no estamos en la Copa, pues mala suerte».

Velasco espera a un Guadalajara «que ha ido de menos a más», defendiendo bien, duro, «con un gran Hombrados en la portería». En el equipo castellano-manchego juegan varios conocidos de la afición riojana: Víctor Vigo, Javi García, Javi Parra, Pedro Fuentes o Pablo Paredes. «Víctor Vigo y Javi García llevan todo el peso ofensivo del equipo», recuerda Velasco. Además, el equipo que entrena César Montes no podrá contar con el lesionado Chema Márquez, referencia ofensiva del equipo siempre que está en pista.

Atención a las porterías

El encuentro de esta tarde presenta varios alicientes, y muchos de ellos se centran en las porterías de ambos equipos. Por un lado, el gran protagonista de la jornada es José Javier Hombrados que cumple hoy 700 partidos en Asobal. Cifras de récord. Por detrás quedan Fernando Hernández (617), Gurutz Aginagalde (616), Juanín García (611) y José Ángel Delgado Ávila (606).

Por otro lado, Sergey Hernández será clave en el devenir del partido. Con la marcha de Gurutz, todos los focos se centran en el guardameta del que se espera lo mejor. El equipo lo necesita. «La clave será defender bien, como en todos los partidos. Y creo que en la primera vuelta lo estamos consiguiendo en casi todos. A ver si somos capaces de mantener ese nivel», explica Miguel Ángel Velasco.

El técnico del Ciudad de Logropo también echa de menos «esos goles rápidos de contragolpe» que este año no está consiguiendo el equipo.

Lo cierto es que la pista de Guadalajara no se le da mal al Club Balonmano Ciudad de Logroño. Los riojanos han regresado con los dos puntos en las últimas cuatro visitas. En el total, seis triunfos y dos derrotas en el Pabellón David Santamaría para los franjivino.

Por su parte, César Montes, técnico local, no se fía de los riojanos: «Logroño sigue siendo un equipo temible, no en vano está en la parte alta de clasificación y ahí terminará, seguro».