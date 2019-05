BALONMANO Dos rachas opuestas en Santander Velasco da órdenes a sus jugadores en un entrenamiento. : / Jonathan Herreros El Ciudad de Logroño, tercer mejor equipo de la segunda vuelta, visita al Sinfín, que acumula siete derrotas consecutivas VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 3 mayo 2019, 20:10

logroño. Si el deporte fuese una cuestión de matemáticas, no habría duda de lo que va a pasar mañana en Santander. El Sinfín, el conjunto que peor racha atraviesa en Asobal, recibe al Ciudad de Logroño, que ha firmado la tercera mejor racha en la segunda vuelta y que es, tras el inalcanzable Barça, el conjunto que hace más tiempo que no sabe lo que significa perder en liga. Nueve encuentros acumulan los de Miguel Ángel Velasco sin perder (siete triunfos y dos derrotas). Casi tres meses desde aquel tropiezo en Granollers.

Pero en una competición tan ajustada como la Asobal, las matemáticas sirven de poco. Es cierto que los cántabros acumulan tropiezos ante Cuenca, Valladolid, Barça, Cangas, Benidorm, Bidasoa y Guadalajara, pero el técnico de los riojanos, Miguel Ángel Velasco, no se fía. «Ellos han estado luchando hasta los primeros partidos de la segunda vuelta por entrar en Europa, pero es cierto que están atravesando por una mala racha», indica. «Llegan tras perder en el último segundo ante el Guadalajara pero creo que es un rival a tener en cuenta. Lo llevan haciendo muy bien, tiene un buen juego y si no estamos a nuestro mejor nivel, sufriremos mucho», advierte.

En esta segunda vuelta, el Logroño acumula 18 puntos, sólo uno menos que el Bidasoa y tres que el Barça, mientras que el botín de los cántabros se reduce a cinco puntos. Una diferencia abismal, pero de la que no hay que fiarse, especialmente si el balonmano del Logroño va a tirones, como pasó ante Benidorm. «Creo que el parón ha cortado un poco, no la racha, pero sí el juego. Estábamos jugando mejor antes y eso debemos hacer ahora, intentar recuperar el estilo para no sufrir como en estos partidos, sintetiza Velasco.

El técnico confía en contar con todos sus jugadores mañana, aunque alguno llega entre algodones. Así, Javi Muñoz ha sufrido estos días una ligera convalecencia, Juan del Arco arrastra molestias en la rodilla y los centrales Erik Balenziaga y Eduardo Cadarso también sufren problemas físicos.

Todos deberán ayudar para lograr una victoria que meta presión al Bidasoa, que el domingo por la mañana recibe a Guadalajara, y aleje al Granollers, que visita al todopoderoso Barça.