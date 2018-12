«Quedan dos partidos y son cuatro puntos muy importantes» Eduardo Cadarso intenta irse de su marca. :: rafael martín El entrenador lamenta la mala suerte del equipo en los minutos finales Miguel Ángel Velasco Técnico del Logroño ELOY MADORRÁN GUADALAJARA. Miércoles, 12 diciembre 2018, 23:45

Suceda lo que suceda en el terreno de juego, Miguel Ángel Velasco siempre analiza los partidos con objetividad. Ayer, tras charlar un rato con el seleccionador nacional Jordi Ribera sobre la pista del David Santamaría atendió a Diario LA RIOJA.

- ¿Qué resumen hace de este partido tan igualado?

- Partido de alternativas. Ellos se van al principio, luego les cogemos y nos vamos antes del descanso. Empezamos bien las segunda parte, luego ellos sacan los dientes en defensa y se ponen por delante... Y en los minutos finales o no hemos sabido rematarlo o no hemos tenido la suerte necesaria para lograr la victoria o algún punto.

- Da la impresión de que el equipo está al límite en cuanto a físico se refiere.

- Sergey ha jugado toda la segunda parte prácticamente cojo. Habrá que valorar a ver cómo está de cara al partido de Irún.

- Todo lo que puede salir mal, sale mal.

- Tenemos a Miguel tocado, a Kusan tocado y con dos exclusiones en el minuto 20. Lazar también está tocado. Y esa gente ha tenido que jugar muchos minutos porque al final es lo que hay. Vamos un poco justos. Hemos jugado otros partidos en los que lo hemos tenido más de cara y los hemos ganado o empatado, y ahora en los dos últimos fuera no hemos podido. Unas veces es cara y otras veces, cruz.

- Una pena porque Granollers ha empatado en Cangas y una victoria les ponía cuartos.

- Sí. Lógicamente si ganabas este partido te ponías cuarto. Pero la posición es algo que no me preocupa, me preocupan los puntos. Me gustaría tener dos o tres puntos más, pero supongo que si preguntas al resto de entrenadores te dirán lo mismo.

- ¡Cuánto cuesta ganar fuera de casa!

- Según está la Liga, ganar fuera de casa está muy complicado. Y ganar en casa cuesta mucho. Vamos a ver si tenemos la cabeza fría y somos capaces de recuperarnos bien físicamente porque quedan dos partidos y son cuatro puntos en juego muy importantes.

- Al final ha estado hablando con Jordi Ribera, ¿qué le ha contado?

- Me ha hablado del equipo. Me ha dicho que le ha gustado cómo ha jugado. Lo que pasa que en los minutos finales no ha tenido suerte de cara. Pero le parece que el equipo está bien. Me ha dicho que sigamos así, porque llegarán los resultados.