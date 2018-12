LIGA ASOBAL Problemas en la portería Sergey Hernández saluda al público del Palacio en un partido de esta temporada. :: / Fernando Díaz Sergey Hernández acabó con molestias en Guadalajara aunque en el club esperan que pueda jugar mañana en Irún ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 7 diciembre 2018, 11:20

Las derrotas nunca vienen solas. Y la del Ciudad de Logroño en Guadalajara no es una excepción. El problema es que la secuela del partido puede dejar muy tocado al equipo franjivino en un puesto, la portería, debilitado por la prematura marcha de Gurutz hacia el sillón de presidente del Bidasoa. Y es que Sergey Hernández consiguió completar los sesenta minutos el pasado miércoles, pero ya desde el calentamiento no dejaba de echarse la mano al glúteo de la pierna derecha y de hablar con Xenxo Díaz, el fisioterapeuta del equipo.

Finalizado el partido era el propio jugador el que reconocía que había acabado tocado. Su forma de andar le delataba. Su pierna derecha no estaba bien.

Ayer la plantilla se entrenó en el Palacio de los Deportes por la tarde, tras visionar un vídeo de su próximo rival. El portero no se situó bajo los palos (hoy tampoco lo hará por precaución) y se puso en manos de Xenxo Díaz. «Tiene molestias en el glúteo de la pierna derecha. Pero somos optimistas porque después del partido y el viaje esperábamos algo peor. Ha venido bastante mejor de lo esperado», reconoció anoche el fisioterapeuta del Ciudad de Logroño.

Javi Romeo podría quedarse como único portero si Sergey no se recupera a tiempo

No obstante, no se descarta que durante el día de hoy el portero navarro se someta a una ecografía por parte de los servicios médicos del club para descartar males mayores.

Por su parte, Lazar Kukic tampoco se vistió ayer de corto. El central serbio del Ciudad de Logroño arrastra un fuerte golpe en el pie derecho que ya puso en duda su participación en Guadalajara. Tras el partido, Kukic se resintió y Velasco ha optado por darle descanso estos dos días para que pueda llegar al partido de mañana.

Lo cierto es que la ya de por sí ajustada plantilla del Ciudad de Logroño está notando en este final de temporada los rigores de la competición, con varios jugadores con molestias, además de las bajas de Javi Muñoz y Erik Balenciaga.

Sumar puntos

Por lo demás, el equipo regresó ayer a los entrenamientos. Con un final de primera vuelta tan apretado no hay tiempo para descansar y mañana espera el Bidasoa en el Pabellón Artaleku de Irún. Un partido muy especial por la presencia de Gurutz Aginagalde ya como presidente del club vasco y no como capitán franjivino.

Una vez que la derrota en Guadalajara dejó a los de Miguel Ángel Velasco sin apenas opciones de disputar la Copa Asobal, ahora el objetivo es sumar el mayor número de puntos posibles en los dos encuentros que restan para finalizar la primera vuelta (Irún el sábado y Logroño, el miércoles contra Anaitasuna).

«No me obsesiona la Copa, sí los puntos. Si sumamos pero no vamos a jugar la Copa Asobal no me importa», ha repetido esta semana el técnico franjivino.