LIGA ASOBAL Picante en el extremo Vanja Ilic se dispone a lanzar a portería con el número 3 en su camiseta. :: miguel herreros El serbio Vanja Ilic se incorpora a los entrenamientos ELOY MADORRÁN Domingo, 5 agosto 2018, 23:30

logroño. A falta de que los tres fichajes cubanos se incorporen definitivamente a la disciplina del Ciudad de Logroño, la última cara nueva que ha llegado a la plantilla que dirige Miguel Ángel Velasco es la de Vanja Ilic. El extremo izquierdo serbio ya se entrena con el resto de sus compañeros. De momento, su compatriota Lazar Kukic hace las labores de intérprete.

Ilic ficha por una temporada y llega a Logroño con muchas ganas. «Igual que el año pasado, esta temporada el club aspira a estar entre los tres primeros equipos de la competición. Intentaremos clasificarnos lo más arriba posible en un club con mucha historia, que en los últimos años ha jugado la Champions», reconocía el nuevo jugador del Ciudad de Logroño.

Vanja Ilic se define como un extremo «muy agresivo» al que le gusta «retar a los rivales con inteligencia, no siempre con físico». A pesar de que ha llegado una semana más tarde, Ilic no tendrá problemas para hacerse con las instrucciones tácticas de Miguel Ángel Velasco. Al fin y al cabo, en muchos de los sistemas ofensivos del equipo los extremos sólo tienen que terminar la acción.

«Reemplezar a Ángel es una responsabilidad que voy a coger con ganas», afirma el jugador

Al nuevo fichaje del Ciudad de Logroño no se le escapa que llega para cubrir una ausencia muy especial. Ángel Fernández, máximo goleador en la historia del club, ha dejado huérfana a la afición con su marcha a Polonia. «Sé que Ángel ha hecho temporadas geniales en Logroño. Pero esto es balonmano, yo no tengo miedo. Al revés, es una responsabilidad que voy a coger con ganas. Me gusta tener presión en la pista de juego e intentar responder a ella», comentó el jugador.

De todas formas, el Palacio de los Deportes no es una cancha desconocida para Vanja Ilic. El serbio ya jugó en Logroño hace dos temporadas, en un partido de Liga de Campeones que enfrentaba al entonces Naturhouse contra el Metalurg macedonio. «No tengo buenos recuerdos porque perdimos el encuentro (sonríe). Pero recuerdo un gran ambiente, con la afición muy volcada. Era el ambiente que le gusta a cualquier jugador para recibir a los rivales», explica Ilic.

Anota, tira penaltis y defiende

El resumen de aquel partido es una buena carta de presentación. Fue el 3 de diciembre del 2016. En aquella ocasión Ilic anotó siete goles de ocho lanzamientos, incluidos dos penaltis de dos intentos. Además, el serbio demostró que puede defender en el avanzado del 5-1. Anotador, lanzador de penaltis y defensor. Tres características para la carta de presentación del extremo.

En lo que respecta a la plantilla del Ciudad de Logroño, ayer comenzó la segunda semana de pretemporada. Siete días (seis con el descanso del domingo), incluidos cuatro con doble jornada de mañana y tarde.

Para hoy, martes, último día del mes de julio, por la mañana dos trabajos: pesas (10.00 horas) y balonmano (11.00 horas). Y por la tarde de nuevo a la pista del Palacio de los Deportes (18.00 horas).