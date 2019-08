«El Mundial fue una buena experiencia aunque nos cruzamos con Francia» Edu Cadarso, recién incoporporado a la disciplina del Ciudad de Logroño tras el Mundial. :: Juan Marín Edu Cadarso | Central del BM Logroño Una derrota en el último suspiro ante los galos impidió que la España de Cadarso pudiese luchar por las medallas MARTÍN SCHMITT Logroño Sábado, 3 agosto 2019, 13:37

El central riojano del Ciudad de Logroño, Edu Cadarso, se unió ayer a los entrenamientos de su equipo. Su participación en el Mundial Júnior disputado en Galicia ha sido la culpable de su tardía incorporación a la disciplina franjivina. Una experiencia que el primera línea valora positivamente pese al resultado final. España acabó décima después de cruzarse con Francia en cuartos de final y caer por la mínima en los últimos instantes del encuentro.

- ¿Qué balance hace de su primer Mundial?

- Tenía mucha ilusión por ir al ser en casa [Galicia]. Ha sido una muy buena experiencia. A la mayoría de mis compañeros les conocía y el grupo ha funcionado muy bien. Lo malo fue el resultado. Nos cruzamos con Francia, a la que no queríamos en nuestro camino.

«Mi debut contra Serbia fue mejor de lo que esperaba; creo que fue mi mejor partido del Mundial»

«La pretemporada la cojo motivado porque tengo ganas de entrenar y comenzar la rutina»

- Francia sigue siendo la bestia negra de esta generación y también de otras camadas, ¿no?

- Sabíamos que tenía el mejor equipo de la generación y no queríamos cruzarnos con ellos. No sabemos qué hicieron en la fase de grupos porque perdieron dos partidos mientras nosotros hicimos nuestros deberes. Recuperaron a un jugador lesionado y nos quedamos fuera por un gol.

- ¿Qué pasó en ese partido? El gol de la derrota llegó a tres segundos del final...

- Fue a rachas. Empezamos muy mal, remontamos seis goles y les tuvimos ahí. Y a falta de unos segundos nos marcaron el gol.

- ¿Cómo recuerda la jugada del tanto francés?

- Sacaba Francia, recibió el balón el central, dio tres pasos, saltó y marcó. No se le pudo defender. Y se acabó.

- No jugó los primeros dos encuentros (Estados Unidos y Túnez) y debutó contra Serbia. ¿Cómo fue ese inicio?

- Mejor de lo que me esperaba. Pensé que iba a estar más nervioso y que no me iban a salir tanto las cosas, pero creo que fue el mejor partido individual del torneo. Me vi bastante bien y no me esperaba debutar así en un Mundial.

- Los partidos fueron retransmitidos por Teledeporte. ¿Le enviaban muchos mensajes?

- Sí, muchísimos. Contra Serbia recibí muchos apoyos. Por ejemplo de Jota González, que también estuvo por Vigo.

- ¿Qué les dijo Isidoro Martínez (entrenador de la selección española Júnior) al acabar el Mundial de Galicia?

- Más o menos lo que sentíamos: que no era lo que habíamos ido a buscar, ya que queríamos las medallas, pero que la experiencia había sido buena, que habíamos trabajado. Lo malo es que nos cruzamos con Francia.

- Con el Mundial ha tenido pocas vacaciones y escaso descanso. ¿Cómo encara la pretemporada del Ciudad de Logroño con sus compañeros?

- La verdad es que he tenido algunas semanillas de descanso.

- En forma por lo menos está (risas)...

- La verdad es que lo cojo muy motivado porque tengo ganas de entrenar con el equipo, con los compañeros, conocer a los nuevos para poder volver a la rutina.