«En los minutos importantes ha aparecido Sergey en la portería» Garabaya y Velasco, técnicos del Ciudad de Logroño. :: juan marín El preparador franjivino destaca la aportación del guardameta, así como el hecho de que todos los jugadores hayan sumado Migue Ángel Velasco Técnico del Logroño L.R. LOGROÑO. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:37

Contento con el partido de su equipo y por la victoria, aunque con matices. Ya se sabe que los entrenadores siempre encuentran un pero en cada partido. Así se mostraba Miguel Ángel Velasco, técnico del Ciudad de Logroño, después de conseguir ayer la victoria en Pontevedra.

- Desde fuera ha dado la sensación de que el partido lo ha tenido siempre controlado su equipo y ha sido cómodo. ¿Se ha visto igual a pie de pista?

- Bueno, hemos empezado defendiendo bien y atacando bien, estando muy centrados en el partido. Además Sergey ha empezado parando mucho. Así que nos hemos ido de siete goles mediada la primera parte.

- ¿Y qué ha pasado entonces?

- Ellos nos han cambiado la defensa a 5-1 y nos hemos atascado un poco, nos ha costado más atacar. Además nos han metido un gol de falta directa cuando el tiempo ya estaba cumplido. Por eso nos hemo ido 11-16 al descanso.

- ¿En la segunda parte se mantuvo la misma línea?

- La segunda parte ha estado más igualada, incluso ellos se han llegado a poner a dos goles. Seguían con el 5-1 en defensa pero hemos sabido mantener la calma. Y además en los minutos importantes ha aparecido Sergey para impedirles recortar distancias. Eso nos ha permitido estar más asentados en el campo y hacernos con una ventaja que nos ha permitido llegar a los últimos minutos sin apuros.

- ¿Cuáles han sido las claves del partido según su opinión?

- Yo creo que las claves han sido saber mantener la calma en los minutos complicados y la aparición de Sergey cuando ellos intentaban igualarnos.

- Tenía una baja importante en el extremo derecho (Javi Muñoz padece un proceso vírico) y le ha dado la titularidad al juvenil David Cadarso. ¿Qué tal lo ha hecho?

- David ha jugado los primeros cuarenta minutos y ha metido dos tiros de cuatro intentos.

- ¿Está contento con su actuación tiendo en cuenta las circunstancias?

- David ha cumplido. Nos ha dado cuarenta minutos de calidad que para nosotros es importante.

- Dos empates y ahora una victoria. Parece que el equipo empieza a asentarse.

- Bueno, hoy (por ayer) he vuelto a rotar mucho a la gente. Eduardo Cadarso he hecho un buen partido, como en León. Junior no ha aportado bastante en la primera parte y Erik Balenziaga lo mismo.

- El objetivo es tener a todos los hombres preparados para el momento en el que les toque sumar al equipo.

- Sí, poco a poco van entrando todos. En especial la gente que había venido jugando menos. Por ejemplo, Balenziaga ha jugado unos minutos importantes en la primera parte... El objetivo es que todos vayan teniendo minutos.

- En la previa afirmaba que lograr el triunfo fuera de casa va a ser complicado esta temporada. Ya se ha conseguido la primera.

- Sí, claro. El resultado puede parecer que el partido ha sido fácil, pero ha habido quince o veinte minutos de la segunda parte con el resultado muy apretado. Y ya se sabe que jugando fuera, en cualquier momento pierdes un balón, te meten un gol en contra y se puede liar la cosa. Pero lo importante es que hemos mantenido la calma y lo hemos sacado adelante.

- ¿Qué tal ha estado la defensa?

- Algo más floja en el tramo que comento de la segunda parte, pero sabemos que no se puede estar a un gran nivel durante los sesenta minutos.