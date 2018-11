«Mi mejor título es el cariño de la gente» Gurutz Aginagalde dice adiós a 14 años en Logroño agradecido: «Me habéis hecho sentir como en casa» VÍCTOR SOTO Jueves, 22 noviembre 2018, 23:56

logroño. Gurutz Aginagalde compareció nervioso en su última rueda de prensa. Contuvo las lágrimas, con la templanza que exige su oficio de portero, pero sin poder esconder la emoción. Catorce años después, el gran capitán se despidió agradeciendo todo lo vivido. Rodeado de la plantilla y de amigos, el guardameta se acordó de todos, desde la directiva a los entrenadores, pasando por los patrocinadores, sus compañeros de vestuario, médicos, fisios, taquilleros... «Todos me habéis hecho sentir como en casa. Es lo más grande», recalcó, sin olvidar a su entorno familiar que le ha apoyado «en lo bueno y en lo malo» y que ha logrado que llenase «una mochila de buenos momentos».

En ese sentido, recordó el triunfo de Liga de Campeones ante el Paris Saint Germain, cuando «el equipo tocó el cielo» pero sin olvidar hitos como la Copa Asobal disputada en León: «La superación de ese grupo de gente fue extraordinario». «Lo de la selección española, jugar con mi hermano, fue un premio a muchos años... Pero lo de la Copa fue un ejemplo de superación», recalcaba.

No se va cuando le hubiese gustado, pero asume las circunstancias: «Es extraño. Cuando me embarco en el proyecto del Bidasoa, la legislatura del actual presidente acababa en verano. Todos pensábamos que iba a ser así, pero se ha adelantado. Primero las elecciones iban a ser en Navidad, luego al final de la primera vuelta, ahora en noviembre... Se ha liado todo y hay que afrontarlo así. En el deporte aprendes que hay obstáculos y debes superarlos».

«Me hubiese gustado despedirme al final de la campaña, pero así debe ser», añadía. «Mi primer partido fue en División de Honor B; el último, en competición europea. Ya lo hubiese firmado cuando empezamos», recordaba.

Esa trayectoria de 24 temporadas, las últimas 14 en Logroño, ha tenido una obsesión para Gurutz: lograr un trofeo para el club riojano. No lo ha conseguido, a pesar de acumular finales e hitos impensables, pero sí ha sumado un galardón: «Siempre estaba con la mente fija en ganar algún título pero estos días de despedida me estoy dando cuenta de que el mayor título que podía conseguir era el cariño de la gente y en ese sentido estoy muy contento y agradecido a todos los que me han apoyado y que ya son parte de mi familia».

La candidatura a la presidencia del Bidasoa es, para Gurutz Aginagalde, una forma de devolver al balonmano lo que ha recibido. «Siempre pensaba en cómo iba a retirarme y no se me ocurre un motivo mejor. Me gustaría sumar mi granito de arena para que, de la misma forma que en estos 24 años la gente ha aportado para que yo pudiese crecer, otros niños y niñas puedan hacerlo», aseguraba ayer.

Los socios del Bidasoa decidirán si el guardameta pasa a ser presidente. Si no es así, Aginagalde reconoce que sería feliz unido a su deporte. «Hemos hecho un proyecto muy potente y estoy seguro de que podemos hacer crecer al Bidasoa. Salga o no salga, estoy muy contento con el trabajo realizado estos meses. Y si no sale, ya buscaré alguna opción para seguir vinculado al balonmano», aseguraba, sin cerrarse las puertas, porque mantiene la ilusión y el físico que le hubiesen permitido continuar «un par de años más». «Al club le dije que no quería que dependiesen de unas elecciones para buscar un portero. Hace un par de meses lo comenté con Miguel [Velasco]. No sé si van a traer a alguien o si se van a quedar con Javi Romeo y Sergey. Y no sé si ellos querrían contar conmigo en caso de que no saliese. A mí, evidentemente, me gusta el balonmano y si no fuese presidente, sería un placer volver a vestir la camiseta del Logroño».

Retirada de camiseta

Pase lo que pase, Gurutz va a permanecer en el Palacio de los Deportes, su hogar. Su camiseta con el número 12 será retirada y colgada junto a la de Rubén Garabaya, según se anunció ayer. Además, el club le rendirá un homenaje en el duelo ante el Sinfín al no poder realizarlo frente al Kadetten por mandato de la EHF. Otra jornada para decir adiós a un jugador que no se va a ir del todo. «Para mí es un punto y seguido, no un punto y final. Son 14 años imborrables aquí, tengo cosas muy importantes en Logroño: afición, amigos, pareja... Voy a estar a caballo entre Irún y Logroño y mi corazón también va a ser franjivino», concluía Aginagalde.