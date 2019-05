BALONMANO «La mejor noticia es que después de la 'era Jota' comience otra con Miguel» Gurutz se despidió ante el Kadetten y con una parada suya el equipo se clasificó para la fase de grupos de la Copa EHF. / M.KESSLER El que fuera capitán franjivino reconoce que el sábado «no sabrá» expresar sus sentimientos «porque serán contradictorios» Gurutz Aginagalde Presidente del Bidasoa Irún ELOY MADORRÁN Logroño Jueves, 16 mayo 2019, 09:35

Corazón partido. Y no es Alejandro Sanz. Es Gurutz Aginagalde. Nadie como él conoce al Ciudad de Logroño y al Bidasoa. Comenzó la temporada en la plantilla riojana y ahora preside el club vasco. Encara este sábado con sentimientos enfrentados en el duelo que protagonizan ambos equipos.

-Ha llegado a Irún en el mejor momento.

-Sí, la verdad es que Bidasoa está creciendo mucho y cogerlo así es bastante mejor que cogerlo en peligro de descenso.

«Si tengo que elegir a alguien para que nos arrebate la segunda plaza, ¿quién mejor que Logroño?»

-Son segundos en la Liga, es el equipo revelación y ya están clasificados para Europa...

-Igual para la directiva anterior, sabiendo que había elecciones, el objetivo era hacer un equipo competitivo para estar ahí. Pero por nuestra parte, Europa no era un objetivo, sino que debería ser la consecuencia de hacer bien el trabajo.

-Ahora le toca buscar dinero hasta debajo de las piedras.

-Sí (risas), en eso estamos. Mucho trabajo, muchas reuniones y mucho teléfono... Ya estábamos trabajando en esa línea con independencia de entrar en Europa, pero ahora con más razón.

-Este ambiente recuerda a los años gloriosos del Elgorriaga Bidasoa.

-Creo que se está generando un caldo de cultivo similar al que había entonces. El Bidasoa ha estado unos años en División de Honor B, con muchos problemas, y ahora ha vuelto a enganchar a la gente y la afición se ha vuelto a ilusionar. La gente cada vez acude más a Artaleku. Desde que hemos entrado nosotros en la directiva se ha colgado cinco veces el cartel de no hay billetes. No sé si está siendo el mismo ambiente, pero sí que tiende a eso. Y ojalá que el club, en lo deportivo, dé el nivel para estar como estuvimos en los años 90.

-Y el capricho ha querido que 'su' Bidasoa se juegue la segunda plaza contra 'su' Logroño.

-Parece que los guiones de mi vida los están escribiendo guionistas especializados en estas cosas. Mi despedida de Logroño, que parecía un poquito extraña a mitad de temporada también fue de infarto con la última parada ante el Kadetten que nos clasificó en la EHF. Parecía escrito por el mejor guionista del mundo. Y ahora lo mismo. Si me dicen hace seis meses que nos íbamos a encontrar los dos equipos a final de temporada, peleando por ser segundos y estando los dos clasificados para Europa habiendo dejado fuera a equipos como Ademar o Granollers... Ahora mismo soy uno de los hombres más felices del mundo viendo a Logroño y a Bidasoa ahí, y siendo consciente de que, pase lo que pase el sábado, voy a estar feliz.

-Pero esto no va de querer más a papá o mamá, ¿usted querrá que gane el club que preside?

-Evidentemente, si tuviese que elegir, es normal que quisiera que ganase el Bidasoa. Pero si ya en el partido de ida, que no nos jugábamos nada, ya decía que en caso de perder iba a ser la derrota más dulce, pues ahora que Logroño puede conseguir la segunda plaza... Si no somos nosotros, quién mejor que Logroño. Me daría pena, por mi equipo, por mi gente y por todo lo que rodea al Bidasoa, perder la segunda plaza después de haber estado casi todo el año ahí. Pero si tengo que elegir a alguien para que nos arrebate la segunda plaza, ¿quién mejor que Logroño?

-Usted conoce bien el vestuario riojano, ¿le sorprende el rendimiento que está dando el equipo?

-Yo sigo siendo socio del Ciudad de Logroño y creo que he visto más de la mitad de los partidos que han jugado en casa en la segunda vuelta. Me alegra verles cómo están y no me sorprende porque la baja de Jota fue muy importante, pero Miguel está demostrando lo que dijo Jota en su despedida, que Miguel iba a ser un formidable entrenador. El equipo ha ido creciendo de su mano y sumar 22 puntos de 26 posibles es una alegría inmensa para todo el equipo. Para todos los socios y seguidores del Logroño es la mejor noticia que después de la 'era Jota' comience otra a las órdenes de Miguel. A mí personalmente, al haberlo vivido desde dentro, no me sorprende.

-El sábado, ¿estará en el palco o en su asiento de socio?

-En los partidos que he ido a Logroño últimamente no había nadie en el palco. Conozco a la directiva y sé que no les gusta estar ahí. Yo prefiero estar en las gradas y luego ya saludaré a todos, como lo he hecho en los últimos encuentros. Estoy encantado de estar con ellos pero prefiero estar rodeado de mi gente en un partido tan especial. Va a ser una sensación extraña. Alegría pase lo que pase, sin duda. Será un momento en el que no sabré expresar mis sentimientos porque serán contradictorios, así que prefiero estar tranquilo y disfrutar el partido con mi gente. ¡Que son de los dos bandos! Porque estoy rodeado de gente de Bidasoa y gente de Logroño. Una de las mayores alegrías que he conseguido es que gracias a mí, gente que es de Logroño simpatice con el Bidasoa. Y al revés. Que disfrutemos todos de una gran partido.