Balonmano | División H. Plata Sin margen para el error Tati Lozano lanza a portería ante el Pereda. / Jonathan Herreros El Grafometal busca recuperarse en casa del San Adrián MARTÍN SCHMITT Logroño Sábado, 5 octubre 2019, 13:38

Ya no hay lugar para equivocarse. La dolorosa derrota sufrida por el Grafometal La Rioja el fin de semana pasado deja a las de Manu Etayo con poco margen para el error si quieren soñar con clasificarse para el 'play off' de ascenso. Aunque solo hayan pasado cuatro jornadas, el Sporting no debe tropezar ante un conjunto, el San Adrián vasco, que lleva sumados los mismos puntos (4) que el cuadro riojano.

El club vasco comenzó la temporada con una derrota ante Lagunak (29-19), pero supo reponerse de ese pequeño bache y las siguientes dos jornadas se tradujeron en victorias ante El Pendo Camargo (28-20) y ante el siempre complicado Errotabarri (26-28). Entre las pupilas que dirige Gregorio Villoria destacan las dos jugadoras chilenas, la veterana Valeria Flores y la recién llegada Sofía Alarcón, procedente de Beti Onak, además de Aitziber Castro, Izaskun Turrión y Sara Martín. La portera Mercedes Fernández es para el San Adrián un buen seguro bajo palos.

Por su parte el club riojano también cuenta con dos victorias y una derrota, por lo que ambas escuadras cuentan con 4 puntos. Está previsto que las de Manu Etayo se encuentren con un partido duro e intenso en el que las riojanas deberán salir al cien por cien para conseguir los puntos en juego y no descolgarse de la cabeza en la clasificación.

El Grafometal La Rioja está obligado a mejorar la imagen ofrecida el sábado pasado ante el Balonmano Pereda. Frente a las cántabras, a las riojanas les faltó intensidad en momentos decisivos del partido. Las de Manu Etayo cometieron errores de concentración, tanto en defensa como en ataque. De hecho, en la segunda parte, con el encuentro demasiado cuesta arriba, las logroñesas abusaron de los uno contra uno en detrimento del juego en equipo. El conjunto sportinguista deberá recuperar la mejor versión de Dani, que el sábado recibió un golpe en la primera parte y el equipo le echó de menos.

El partido se disputará esta noche (20.30 horas) en el polideportivo El Fango de Bilbao.

Supercopa riojana

Por otro lado, el polideportivo municipal de Agoncillo acogerá mañana, a partir de las 12.00, la final de la segunda Supercopa de La Rioja que disputarán la Unión Deportiva Navarrete y el Ademar-UR.