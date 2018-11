BALONMANO El Logroño teme un grupo de la muerte La EHF distribuye los bombos de los que el jueves saldrán los rivales de los riojanos MARTÍN SCHMITT Logroño Martes, 27 noviembre 2018, 09:31

El Ciudad de Logroño se clasificó el sábado a la fase de grupos de la Copa EHF tras una gran parada de Gurutz Aginagalde, ahora presidente del Bidasoa, en el último suspiro del encuentro que emparejó a los franjivino con el Kadetten suizo. Tras la épica (cayó derrotado por 28-24 lo que hizo bueno el 26-22 de la ida), ayer conoció a sus posibles rivales.

Las normas del sorteo establecen que ningún equipo se mida en esta fase a clubes de la misma nacionalidad, por lo que el Ciudad de Logroño no se podrá emparejar con el Fraikin Granollers, que está en el bombo 1, ni con el Liberbank Cuenca, ubicado en el grupo 3. Es decir, del bombo 1 podrá salir emparejado con el Fuchse Berlin, el Hannover o el Oporto. Si el sorteo depara que es un equipo alemán, del bombo 3 quedará excluido el todopoderoso Kiel, que no atraviesa por su mejor momento pero no deja de tener auténticos jugadorazos.

Conjeturas al margen, el conjunto riojano sabe perfectamente los equipos que no le tocarán. Primero los españoles; luego, los que se encuentran en el mismo bombo que los riojanos. Es decir, el TTH Holstebro danés, el Grundfos Tatabanya KC húngaro, al que ya eliminó en la temporada 2010/11, y el KS Azoty-Pulawy SA polaco.

La clave del sorteo para poder imaginar a un Ciudad de Logroño en los cuartos de final de la Copa EHF pasa por el rival que saldrá del grupo 3, el compuesto por el Cuenca, el Saint-Raphael Var Handball francés, el THW Kiel y el HC Eurofarm Rabotnik. Si la suerte depara que es el conjunto macedonio el que entre en el grupo de los riojanos, los de Miguel Velasco tendrán sus opciones de avanzar a los cuartos de final.

Porque, a vista de pájaro, los equipos del bombo 4, compuesto por el RK Nexe croata, el GOG danés, el Balatonfuredi KSE húngaro y el HC Dobrogea Sud Constanta, son los más flojos. De otra manera, el equipo riojano se medirá a cualquiera de los potentes conjuntos del bombo 1, que en caso de ser el Oporto -el conjunto portugués eliminó en la tercera ronda a un Magdeburgo que es segundo en la Bundesliga- le podría emparejar el sorteo con el Kiel o el Saint Raphael francés, lo que alejaría las opciones de los riojanos de avanzar a cuartos. Una fase a la que pasarán los primeros y segundos de cada uno de los cuatro grupos.