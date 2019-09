LIGA ASOBAL El Logroño se refugia en casa Erik Balenciaga se eleva para buscar un pase en un entrenamiento del Ciudad de Logroño. / Miguel Herreros Los franjivino buscan recuperar sensaciones ante Cangas tras la derrota en Cuenca MARTÍN SCHMITT Logroño Viernes, 27 septiembre 2019, 13:33

Regresa el Ciudad de Logroño al calor de su Palacio de los Deportes después de jugar dos jornadas como visitante. Vuelve el equipo franjivino a abrazarse con su público tras sufrir una dolorosa derrota, de esas que escuecen de verdad, en casa del Cuenca, territorio maldito. Retorna el equipo riojano a su casa con hambre, rabia y ganas de quitarse las malas sensaciones sufridas en El Sargal. Vuelve la Liga Asobal a Logroño en el tramo final de unas fiestas mateas descafeinadas, raras, como las vibraciones que trajo el equipo de tierras conquenses.

Los de Miguel Ángel Velasco reciben a un irregular Frigoríficos del Morrazo, capaz de vencer al Granollers y de empatar con el Puerto Sagunto. Un Cangas renovado bajo la batuta de Nacho Moyano, que ha dado más verticalidad al conjunto gallego. Un bloque que tiene a David Iglesias, que hace unos años (julio del 2014) estuvo unas semanas entrenándose con el Ciudad de Logroño junto a los también jovencísimos Imanol Garciandia y Edu Cadarso, como faro y guía. El lateral izquierdo ha marcado 19 goles en este inicio de Liga, con una media envidiable de 6,33 goles por encuentro.

El Ciudad de Logroño llega físicamente muy preparado al partido de esta noche (20.45 horas). Un partido que se ha tenido que adelantar por el concierto del grupo Marea. Miguel Ángel Velasco podrá contar con todos sus efectivos, incluido Kule Kusan, que se ha entrenado de forma intermitente esta semana por culpa de un esguince en el tobillo izquierdo. Sin embargo, el pivote croata podrá jugar esta noche sin problemas.

El equipo franjivino está obligado a recuperar la solidez defensiva ausente en Cuenca, donde encajó nada menos que 35 goles, algo inusual. También está obligado el cuadro logroñés a encontrar nuevamente la intensidad, no sólo física, sino también mental para no perder concentración en algunos pasajes del partido.

«Me espero a un Cangas totalmente diferente al de años atrás», indicó ayer Velasco. «Ellos corren muchísimo, te sacan de centro, llevan otro ritmo de partido. Han cambiado de entrenador y de jugadores. Combinan mucho la veteranía con jugadores jóvenes y le están dando mucho más ritmo a los partidos», indicó Velasco. A su juicio, el Ciudad de Logroño se encontrará a un Frigoríficos del Morrazo «intenso» y «guerrillero».

Poco a poco

La clave del encuentro será, para Velasco, el propio Ciudad de Logroño. «Somos nosotros. No querer ganar el partido en los primeros cinco minutos. Debemos ir poco a poco, debemos entrar fuertes e intensos y dejarles claro desde el principio que es difícil puntuar», apuntó el míster.

Otra de las claves será la velocidad, tanto en ataque como en el repliegue defensivo al tener que luchar ante un equipo rápido y enérgico. «Si le metes ritmo al partido pero no eres efectivo en el balance lógicamente te meterán goles fáciles al contraataque», agregó el preparador segoviano.

El Granollers tratará de mejorar su imagen ante el Ademar El Fraikin Granollers afronta, a partir de este viernes, su particular Tourmalet, recibiendo al Abanca Ademar León y visitando el Palau Blaugrana. «Una victoria ante Ademar puede suponer un punto de inflexión en positivo para el equipo», afirmó el técnico del conjunto catalán Antonio Rama. La derrota en Cangas y el empate en casa ante Nava supusieron un inicio demasiado pobre para un equipo que aspira a luchar por la parte noble de la tabla. Por su parte, el entrenador del Abanca Ademar, Manolo Cadenas, ha reclamado a su equipo «más contundencia defensiva» para sumar su tercer triunfo consecutivo en la cancha del Granollers. El encuentro se disputará a las 19.00 horas (Gol TV). Además, a partir de las 20.30, el Bada Huesca intentará conseguir su primer triunfo en la Liga ante el Balonmano Benidorm. Los oscenses son últimos tras perder los tres encuentros ante Barça, Ademar y Sinfín.

Pese a parecer un duelo desigual frente a un equipo que a punto estuvo de descender, nadie se fía de nadie en esta Liga Asobal equilibrada. «Las cosas se han igualado incluso más que el año pasado. Ahora mismo, si le preguntas a cualquier entrenador no te sabría decir qué equipos lucharán por la zona alta o el descenso. Eso se irá viendo a través de las jornadas».

Por este motivo, cada punto debe lucharse en esta Liga Asobal, sobre todo los encuentros que se disputen en el Palacio de los Deportes. «Debemos ponernos serios y saber que los puntos de casa son fundamentales».

Con todos sus efectivos a sus órdenes, Velasco tendrá que hacer un descarte. Y posiblemente sea Edu Ortiz el que no juegue, que no se entrenó esta semana ya que estuvo concentrado con la selección española Junior.