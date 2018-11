COPA EHF El Logroño tiene prohibido especular en Suiza Los jugadores del Ciudad de Logroño posan antes de iniciar el entrenamiento en el BBC Arena de Schafhausen. :: m.s. El equipo franjivino se mide al Kadetten en Schafhausen para defender la renta de cuatro goles MARTÍN SCHMITT ENVIADO A SCHAFHAUSEN Sábado, 24 noviembre 2018, 01:01

El cantón de Schafhausen es el más septentrional de Suiza y está casi enteramente circundado por Alemania. De hecho, en el año 1944 la ciudad fue bombardeada erróneamente por Estados Unidos al confundirla con una localidad germana. Allí viven alrededor de 75.000 habitantes que dedican sus vidas a la industria de maquinaria, relojes, artículos metálicos, joyas y a la producción del Riesling, el vino blanco tradicional de la región del Rin, río que serpentea por Schafhausen. Una ciudad prácticamente teutona cuyo orgullo tiene un color: el naranja de los cadetes de Schafhausen, el Kadetten, un conjunto más acostumbrado a luchar en los grupos nobles de la Champions que a embarrarse los pies en la Copa EHF.

El equipo helvético ya mostró su casta el fin de semana pasado en el encuentro de ida de la tercera ronda del certamen continental. Un conjunto conducido por el experimentado central húngaro Gabor Csaszar y bien acompañado por los laterales Zarko Sesum, Luka Maros o el zurdo Dimitrij Küttel, que en el Palacio sufrió un importante esguince, aunque el lateral derecho disputó unos minutos en el encuentro que el miércoles jugó el club naranja ante el Kriens de Lucerna, que se saldó con victoria local.

Los riojanos llegan a esta cita con un margen de cuatro goles de renta después de ganar el encuentro de ida por 26-22. Un resultado corto que ayuda a que esa diferencia a superar sea de cinco tantos siempre y cuando los riojanos marquen más de 22 goles, por lo que se espera que el conjunto franjivino intente darle ritmo al partido. Sin embargo, el equipo suizo está bien preparado físicamente, pese a ser grandes, lo que hará del encuentro un choque electrizante.

No obstante, los helvéticos parecen estar muy confiados, pese a que su entrenador, un visiblemente molesto Petr Hrachovec, no quisiera hablar en inglés hace una semana en la rueda de prensa posterior al encuentro. «Sólo alemán», afirmó cortante el preparador técnico. El Kadetten tiene muy vivo en el recuerdo los dos partidos disputados en las fases anteriores ante el Koper esloveno y el ZTR Zaporozhye, a quienes ganaron por siete y cinco goles de diferencia, respectivamente. Contra el bloque esloveno, los suizos empataron en Koper (25-25) pora luego vencer en el BBC Arena por 31-24. Frente a los ucranianos, el Kadetten venció a domicilio por 27-30 por lo que el encuentro de vuelta lo jugó con muchísima tranquilidad, ganando por 38-33. El equipo riojano se presenta como otro desafío para el orgullo de Shafhausen, ya que en esta temporada no habían tenido que remontar todavía.

Los de Miguel Ángel Velasco llegan a este encuentro tocados por la derrota, con polémica arbitral incluida, ante el Balonmano Benidorm, el miércoles pasado. Un partido en tierras alicantinas que impidió que el cuadro franjivino descanse ya que se presentó en Logroño el jueves a las 6.00 de la mañana y 30 horas después emprendió viaje hacia Schafhausen, lugar al que llegó sobre las 18.30 horas. El equipo franjivino dejó las maletas en las habitaciones del BBC Arena, un coqueto y moderno pabellón para 3.500 personas que fue inaugurado hace poco más de un lustro y que además alberga una residencia, y bajó a entrenar.

Trabajo mañana y tarde

El conjunto riojano trabajó sobre la pista durante una hora y media antes de la cena. Velasco hizo hincapié en aspectos tácticos defensivos y ofensivos. Esta mañana, a las 10.30, repetirán sesión para continuar trabajando aspectos tácticos del encuentro de esta noche, que comenzará a las 19.30 y que tendrá un seguimiento especial y detallado a través de www.larioja.com.

El Ciudad de Logroño no tiene jugadores lesionados, salvo Javi Muñoz que se quedó en La Rioja. Llega a esta instancia con el amargo recuerdo de la eliminatoria perdida el año pasado ante el Minsk, el equipo más antideportivo que pisará alguna vez el Palacio y que es recordado por las peinetas dedicadas a la afición riojana. El equipo logroñés quiere seguir vivo en la competición porque la Copa EHF les hace entonarse especialmente. Es la magia europea.

Antes de salir, por la mañana en el Palacio de los Deportes, Velasco y Garabaya analizaron con los jugadores vídeos del Kadetten Schafhausen, un equipo que basa su juego en su primera línea, sobre todo en el veterano Gabor Csaszar, que en el encuentro disputado en Logroño marcó nada menos que ocho tantos. Pero cuando las defensas contrarias le salen a Sesum, Maros y Csaszar, saben jugar con el pivote Beljanski, quien jugó en Arrate hace una década.

Será un encuentro especial para todo el equipo, pero especialmente para Gurutz Aginagalde, que jugará su último encuentro como profesional después de una carrera de 24 años.