El Logroño pone a prueba sus defensas alternativas El portero Jorge Pérez se incorpora mañana al equipo franjivino tras la baja de Sergey Hernández MARTÍN SCHMITT Logroño Miércoles, 21 agosto 2019, 13:36

El Ciudad de Logroño continúa su trabajo de pretemporada a buen ritmo. En su quinta semana estival, y después de disputar sus dos primeros entrenamientos, Miguel Ángel Velasco ha bajado un poco el pistón de las sesiones físicas y ya centra más la labor diaria en lo táctico.

Durante esta semana, el conjunto franjivino está trabajando y reforzando los sistemas alternativos de defensas que usarán durante la temporada. Amparados en la pulida retaguardia en 6-0, con hombres grandes como Miguel Sánchez-Migallón, Patrik Ligetvari, Imanol Garciandia, Gabriel Ceretta y Kule Kusan, y con velocistas en el lateral como el extremo Gianluca Dapiran o Rudolph Hackbarth, el conjunto riojano ensaya durante estos días distintos sistemas defensivos que puedan servir en casos concretos, como la 5-1.

Ayer, el cuadro franjivino se ejercitó únicamente por la mañana, con dos ausencias, al margen de la de Sergey Hernández, que no regresará a los entrenamientos hasta la semana que viene después de ser intervenido del corazón -los médicos no tuvieron que actuar al no encontrar una alteración eléctrica, pero accedieron con un catéter hasta su órgano-. El lateral izquierdo francés Junior Scott volvió a resentirse de una lesión que arrastra en su tobillo. Tampoco se entrenó el capitán del equipo, Miguel Sánchez-Migallón, que desde hace unos días se quejaba de un dolor en la rodilla derecha.

Mañana se reincorpora el portero Jorge Pérez, uno de los fichajes de esta temporada. El canterano del Barça ha adelantado su incorporación después del Mundial Juvenil por la intervención de Sergey Hernández. Ernesto Goñi, en tanto, se unirá el próximo lunes.