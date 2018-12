El Logroño mostró su identidad en el segundo tiempo para ganar El conjunto de Logroño pudo comprobar hoy cómo si no muestra su personalidad es «accesible» para sus rivales LA RIOJA Sábado, 1 diciembre 2018, 22:09

El Logroño La Rioja se ha impuesto por 23-27 al Blendio Sinfín cántabro en un choque que se ha resuelto en el segundo tiempo, cuando los locales han jugado a su verdadero nivel, sobre todo en velocidad, y así han sido inalcanzables para un rival que compitió hasta entonces.

El conjunto de Logroño pudo comprobar hoy cómo si no muestra su personalidad es «accesible» para sus rivales; y cómo si es él mismo y pone una marcha más al juego, es superior a muchos equipos, que no disponen de ese recurso de juego en velocidad, como hoy no lo tuvo el Blendio Sinfín, ha explicado EFE.

32 Logroño (14+23): Sergey Hernández (p), Sánchez Migallóm (3), Ilic (9,4p), Del Arco (2), Eduardo Cadarso (1), Garciandia (6), David Cadarso, Fekete (1), Moreira (2), Kukic (5), Scott (3), Kusan y Leandro Ramos. 27 Blendio Sinfín (14+13): Samuel Ibáñez (p), Alberto Pla, Ander Torriko (6), Carlos Lastra (1), Fernades Monteiro (3), Herrero Lon (7), Valles (7), Iglesias, Sola (1), Jorge Villamarín (p), Diego Muñiz, Dimitrevski, Cristian Postigo (2), Javier Valverde y Salvarrey (p).

Incidencias: Alrededor de 1.200 espectadores en el Palacio de los Deportes de La Rioja. Antes del choque, el club y una peña de aficionados homenajearon a Gurutz Aginagalde, hasta la semana pasada portero del equipo y ahora presidente del Bidasoa.

Parciales : 2-1, 3-2, 6-5, 7-9, 11-11, 14-14 (descanso), 17-15, 20-16, 25-19, 26-21, 29-23 y 32-27 (final). Árbitros : Peñaranda y Yagüe. Excluyeron por dos minutos a los locales Ilic, Kukic, Eduardo Cadarso y Garciandia; y a los visitantes Muñiz, Valverde, Valles, Iglesias y Dimitrevski, este último en dos ocasiones.

El Logroño La Rioja no entendió en todo el primer tiempo cómo debía jugar y, por ello, se vio atenazado por una defensa de los cántabros, brillante en muchos momentos.

Una defensa que sí entendió cómo parar los ataques estáticos de los riojanos, hasta casi desquiciar al equipo de Logroño, que no encontraba lanzamientos claros y cada vez estaba más incómodo.

Por ello, tras un inicio aceptable del equipo local, el choque empezó a desarrollarse como quería el Sinfín, que sí estaba fino en ataque y que se colocó con dos goles de ventaja (7-9) a los veinte minutos.

Solo entonces el Logroño se dio cuenta de que si corría era superior y le dio más velocidad a sus acciones, lo que le sirvió para empatar y llegar al descanso con el marcador equilibrado.

Así, el partido comenzó de nuevo tras el descanso, pero ya con las ideas más claras de los locales, que saltaron al campo con Scott, un jugador de futuro para el balonmano europeo capaz de revolucionar cualquier partido con sus acciones individuales.

Lo hizo en apenas dos jugadas y no solo adelantó al Logroño sino que transmitió a todos sus compañeros la idea de que si corrían, si agotaban cada ataque en pocos segundos, eran mejores.

Eso puso fin al choque, porque el Sinfin no pudo seguir el ritmo; el Logroño se colocó ya en el minuto diez con cuatro goles de renta (20-16).

Todo estaba ya acabado, sobre todo porque el Sinfín, muy cansado, no tuvo la capacidad de volver a meterse en el partido; su defensa cada vez dejaba más huecos y su ataque se estrellaba muchas veces contra los riojanos, más intensos que antes, o contra Sergey Hernández.

Con ventajas de cuatro y cinco goles, ya definitivas, el Logroño hizo debutar en la Liga Asobal al joven pivote cubano Leandro Ramos -uno de los tres jugadores de ese país que tiene en plantilla aunque hasta hoy ninguno había actuado en un choque oficial- y terminó el encuentro «alardeando» de su futuro, con un equipo de apenas 20 años de edad media.

