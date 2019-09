Asobal | Balonmano El Logroño busca su mejor cara El Ciudad de Logroño saluda a su afición tras vencer al Guadalajara la jornada pasada . / Juan Marín Los riojanos visitan al recién ascendido Puerto Sagunto en el ruidoso Ovni | Junior Scott continúa en el dique seco y Ligetvari y Sánchez-Migallón serán duda hasta el último momento MARTÍN SCHMITT Logroño Sábado, 14 septiembre 2019, 13:58

Hay pabellones en Asobal que empujan, que son el octavo jugador de su equipo. El pabellón Internúcleos de Puerto Sagunto, conocido como el Ovni, es uno de ellos. Se trata de un polideportivo cerrado, con capacidad para no más de mil personas, pero que se hace notar. Y en el primer encuentro de los valencianos tras el ascenso a Asobal, esa pista va a ser ensordecedora. Una adversidad para el Ciudad de Logroño, que viaja a la costa mediterránea con la idea de mejorar la segunda parte del encuentro de la semana pasada ante el Guadalajara. Y ganar para no desengancharse de la zona alta.

El equipo franjivino llega a este encuentro con una baja segura -Junior Scott- y con dos jugadores en duda: Patrik Ligetvari, que ya se perdió el encuentro ante los alcarreños por un esguince en el tobillo, y Miguel Sánchez-Migallón, que prácticamente no se entrenó por una lumbalgia. El lateral y el capitán serán duda hasta último momento.

Su rival, un Fertiberia que cayó en el primer partido de Liga ante el Liberbank Cuenca por 32-23, es un equipo que tiene un muy buen siete inicial, con jugadores como el veterano cubano Guillermo Corzo, los brasileños Dija y Alexandro Pozzer o el argentino Querín. Eso sí, el Fertiberia no podrá contar con su jugar franquicia, el portero David Bruixola, con una lesión muscular en el isquiotibial.

No obstante, Miguel Ángel Velasco no se fía del equipo valenciano. «Es un buen equipo e imagino que se querrán hacer muy fuertes en su pista. Estos partidos se pueden complicar mucho si no estás bien», opinó el entrenador.

El Puerto Sagunto mantiene la misma estructura de hace unos años. Es decir, se trata de un equipo que se conoce bastante bien, con gente grande lo que le permite defender cómodamente en 6-0. En ataque el equipo valenciano cuenta con el desequilibrio de jugadores como Corzo, muy hábiles en el uno contra uno, o el lanzamiento exterior de Leo Querín. Dija, que sabe jugar entre líneas, además de poseer tiro juega muy bien con el pivote, su compatriota Pozzer.

La clave, a juicio de Velasco, es ver qué cara ofrece el Logroño. «Si mostramos la de la primera parte ante el Guadalajara o la de la segunda», dijo. «Hay que ser más regulares durante todo el partido», añadió.

La segunda jornada de la Asobal continuó anoche con el valioso empate (25-25) conseguido por el Balonmano Nava en casa del Fraikin Granollers.