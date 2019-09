El Logroño cae ante un gran Liberbank Cuenca Imanol Garciandía, durante el duelo en Cuenca. / ADG Los riojanos han arrancado bien el choque, pero después han sucumbido frente al colíder de la Asobal L. R. Domingo, 22 septiembre 2019, 20:59

El Liberbank Cuenca se ha impuesto claramente al BM Logroño La Rioja, 35-28, y con ello es junto al Barcelona el único equipo que ha conseguido pleno de victorias en las tres jornadas disputadas en la liga Asobal, según expone EFE.

El inicio del partido por parte del conjunto riojano fue tan explosivo que a los seis minutos ganaba 1-5. Aquello era un baile del conjunto que dirige Miguel Ángel Velasco que nos imaginamos no podía prever lo que pasó en los minutos restantes.

El conjunto local empezó a recuperar el terreno perdido en el luminoso de tal manera que en el minuto 11, la desventaja era mínima, 4-5. El partido se igualó pero siempre con ventaja para los visitantes hasta que en el minuto18 llegó el empate a ocho.

Los jugadores de Lidio Jiménez siguieron con su progresión y tras el 9-10, minuto 20, un parcial de 5-0 a su favor empezó a sentenciar el partido que al descanso llegaba con un sorprendente 17-12, tras lo visto en el inicio del encuentro.

35 Liberbank Cuenca Leo Maciel; Colo Vainstein (1), Moscariello (3), Thiago Alves (2), Fekete (3), Marrochi (6, 4p), Sergio López (6), siete inicial, Samuel Ibáñez (p), Dutra (6), Natan Suárez (2), Lindblad (2), Hugo López y Eskericic (4). 28 BM Logroño Sergey Hernández; Dapiran (5p), Balenciaga (1), Ligetvári (4), Ceretta (2), Tomás Moreira (3), Hackbarth (6), siete inicial, Jorge Pérez (p), Sánchez-Migallón (2), Kusan (2), Scott Junior (1), Kukic (1), Garciandía (1). Marcador cada cinco minutos 1-3, 3-5, 6-7, 10-10, 14-11, 17-12, descanso, 19- 16, 23-17, 25-20, 29-24, 33-25 y 35-28 árbitros Soria Fabián y Monjo Ortega. Excluyeron, por parte local, a Moscariello, Sergio López y Vainstein. Por parte visitante a Sánchez-Mingallón (2), Balenciaga (1), Kukic y Kusan. incidencias Encuentro correspondiente a la 3ª jornada de la liga Asobal disputado en el polideportivo El Sargal que registró una gran entrada, unos 1.200 espectadores.

La segunda parte tuvo poca historia. El BM Logroño La Rioja necesitaba reaccionar pero no le salieron las cosas, a veces por culpa del portero Leo Maciel, y aunque hubo un par de ataques con posibilidad de ponerse a dos goles, no se acertó y por el contrario los conquenses no perdonaron cuando tuvieron la posibilidad de aumentar los guarismos.

Cuando se llegó al ecuador de la segunda parte, la ventaja local se mantenía en los cinco goles, llegando a ser de nueve a falta de un minuto con los riojanos desmoralizados y pensando qué habían hecho mal para un resultado tan sorprendente como escandaloso.

En el Liberbank Cuenca hay que resaltar que no pudieron jugar Doldán, por gastroenteritis, y Baronetto, al reproducirse una rotura de fibras en el abdomen, lo que da más valor a esta extraordinaria victoria, como lo demuestra al marcar 35 goles ante una de las mejores defensas de la liga.