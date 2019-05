«Hemos logrado el objetivo en una segunda vuelta espectacular» Miguel Velasco observa durante un pasaje del encuentro. / Fernando Díaz El técnico recuerda que la plaza europea era muy 'cara' y que se logró con «mucho mérito» Miguel Velasco Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Logroño Domingo, 12 mayo 2019, 11:10

Objetivo cumplido, aunque para Miguel Velasco el equipo no se lució. Pero lleva 22 de 26 puntos, lo que es de alabar.

- Objetivo cumplido...

- Sí. Cuando empezamos a principios de temporada el objetivo era entrar en Europa y lo hemos conseguido a falta de dos jornadas, haciendo una segunda vuelta espectacular. Ahora sólo nos queda mirar para arriba.

- ¿Esperaba debutar como entrenador de esta forma?

- No sé. Quería hacerlo bien. Lógicamente estoy muy contento por volver a jugar en Europa. Era caro, difícil tener una plaza y la hemos conseguido con mucho mérito.

- El partido fue extraño: el Guadalajara estaba en cuadro, faltaba un poco de tensión, la expulsión de Hombrados. ¿Cómo se vivió desde el banquillo?

- La primera parte parecía el primer partido de pretemporada. Ha faltado ritmo, intensidad, concentración. No sé si nos hemos contagiado de su ritmo. Luego, con el siete contra seis, aún más. En la segunda parte hemos metido ese plus que nos ha permitido meter muchos goles de contraataque. Hemos defendido mejor el siete contra seis y hemos podido aumentar la ventaja.

El Bidasoa sufre para vencer al colista Alcobendas El Bidasoa tuvo que sufrir para ganar en la pista del ya descendido Alcobendas al vencerle, después de remontar cuatro goles, por 23-28 una vez ajustada su defensa. El Granollers tuvo que remar y sufrir hasta el final para derrotar a un batallador Cangas (26-23) y lograr una victoria que se le resistía desde hacía tres jornadas. Por otro lado, el Huesca derrotó a un Cuenca ya clasificado para Europa por 26-23 gracias a las acertadas intervenciones de su portero Dani Arguillas. El Puente Genil cayó con el Atlético Valladolid (25-28) y el Anaitasuna ganó al Sinfín (28-27).

- ¿El no tener a Hombrados delante facilitó las cosas?

- Sí porque hasta su expulsión venía parando. A lo mejor nos hubieran complicado más. Lo importante es que lo hemos sacado aunque no me haya gustado la forma. Desde el parón por selecciones no me gusta mucho nuestro juego. Ahora espero poder preparar bien el partido del sábado para ver si somos capaces de luchar por la segunda plaza contra un Bidasoa que lo está haciendo muy bien.

- No le gusta la forma de juego después del parón, pero es el único equipo que no ha tropezado.

- Intento ser más exigente. En estos partidos no lo hemos hecho muy bien pero en pistas complicadas hemos sacado adelante los partidos. Hemos sumado 22 puntos de 26 posibles con una sola derrota. Hay que poner en valor la segunda vuelta que hemos hecho.

- La cita es a las 16.00 horas. ¿Hará un llamamiento a la afición?

- Último partido en casa, te estás jugando el segundo puesto. Más reclamo no puede haber.