Liga Asobal «En esta liga todos vamos a sufrir para ganar» Velasco. Miguel Ángel Velasco / Entrenador del Ciudad de Logroño El preparador técnico consideró que el balance de la primera vuelta es «positivo» MARTÍN SCHMITT Logroño Viernes, 14 diciembre 2018, 09:04

En la previa, Velasco incidió en la importancia de ganar al Anaitasuna. «Es una final», predijo.

- ¿Tan importante era para que fuese una final?

- Sí porque sabíamos que el Granollers tenía un partido complicado en Sinfín y ha perdido; que el Ademar también se la jugaba en Guadalajara, y ha perdido. Estamos a u punto del segundo puesto y tres equipos empatados en el cuarto puesto. Era importantísimo. Por eso en la jugada final quité al portero para sacar los dos puntos como sea. Nos pudo salir más porque si la perdíamos nos podían meter un gol y nos hubiesen llovido crítica, pero eran importantísimo.

«Era un partido importante y por eso quité al portero en el último ataque»

- Le lloverán halagos.

- Creo que hoy no. No jugamos bien, nos atascamos muchísimo. Y cuando parecía que empezábamos a combinar al final del partido fallamos lanzamientos claros: dos de Javi Muñoz, otro de Ilic, un penalti... Al final nos penalizan y estuvimos cerca de perder. Paró Sergey e Imanol, que no había estado afortunado, metió la última.

- Imanol jugó mal; Juan del Arco también. ¿Por qué estaba tan atascado el equipo?

- Sabíamos que nos podían meter 5-1 pero el lunes prácticamente no entrenamos (por los lesionados) y el martes lo pudimos trabajar. Ellos lo hicieron muy bien, se ponen muy arriba, cubren las trayectorias y sacan faltas en ataque. No es fácil y el único que lo tenía claro era Kukic y nos ha dado algo de vida.

- Tomás Moreira, sobre todo en la primera parte, también jugó un buen partido.

- Tomás está siendo lo que esperábamos. Tenía muy claro que iba a ser determinante y así es.

- Acaba la primera vuelta. ¿Qué balance hace?

- Positivo. Está claro que en esta liga vamos a sufrir todos para ganar. Estamos luchando por estar arriba. ¿Que podríamos estar mejor? Seguro. Pero también peor. Hemos perdido cuatro partidos, y uno de ellos contra el Barcelona. También soy un entrenador novato y para una primera vuelta y habiendo pasado la ronda de Europa creo que nos podemos dar por satisfechos.