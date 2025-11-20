Ledo y Cancio construyen una muralla en la portería

Martín Schmitt Logroño Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:05 Comenta Compartir

El Dicorpebal Logroño La Rioja está en su mejor momento de forma. Y su luz brilla cada vez más jornada a jornada. El conjunto franjivino, que ocupa la segunda plaza de liga y se ha metido de lleno en la lucha por una plaza europea, sumó en Artaleku (28-32) su sexta victoria consecutiva, ampliando la sonrisa de un vestuario muy feliz. Una plantilla corta pero entregada que responde a un entrenador que cumple con sus compromisos: Miguel Velasco prometió que si el equipo franjivino derrotaba al Granollers y al Bidasoa se dejaría el bigote. El segoviano luce ya su mostacho.

Detrás de los éxitos hay muchas horas de trabajo, análisis, correcciones, vídeos, entrenamientos. El Ciudad de Logroño no está exento de ello. Todo buen equipo de balonmano nace de una defensa seria, de una portería acertada, como el equipo riojano, que tiene en Xoan Ledo al mejor exponente. Un guardameta que está superando incluso sus números de la temporada pasada, que fueron espectaculares. Y cuando el de Lalín no tiene su día Marcos Cancio responde con una efectividad cercana a la de su compañero. Un tándem que está rompiendo marcas todas las jornadas.

Xoan Ledo está golpeando seriamente la puerta de la selección española. Ya no es casualidad que, por ejemplo, en Cangas detenga una veintena de balones o que en Artaleku desvíe una quincena de tiros. Hay horas de trabajo detrás de esas intervenciones.

Desde luego, la defensa ayuda a que los porteros franjivinos aumenten su acierto. Pero la labor también es a la inversa: cuanto más cuero toquen los guardametas, más seria es la retaguardia, que está en un nivel espectacular. Xoan Ledo es el portero con más paradas en la Liga Asobal. El gallego ha parado 93 lanzamientos. Pero es que además es el meta de mayor acierto, con un 35% de efectividad.

Cierto es que muchas de esas paradas son con la ayuda de la defensa, pero hay otras que son por intuición o estudio, como la doble intervención a Esteban Salinas del sábado pasado. Y como esas, hay muchas más.

Lo de Cancio también es de mérito. Con muchos menos minutos que su compañero, el meta asturiano mantiene una efectividad similar en la portería riojana. El '16' ha intervenido en 40 ocasiones de un total de 120 lanzamientos, lo que supone una media del 33,3%, números que superan muy pocos guardametas habituales en la liga.

Velasco se muestra muy contento con la respuesta de los guardametas este curso. Explicó el míster que esta temporada le están dedicando en cada sesión un mínimo de media hora para trabajar con los porteros. Ese trabajo también obliga a que los lanzadores tengan que esforzarse más para anotar. Un trabajo de ida y vuelta que está viendo sus réditos en forma de triunfos.

El Caserío Ciudad Real, próximo rival de los franjivino en casa El Ciudad de Logroño intentará extender su racha a las siete victorias ante un recién ascendido como el Caserío Ciudad Real, conjunto dirigido por Santi Urdiales que ocupa la zona media de la clasificación después de sumar 7 puntos.El bloque manchego cuenta con una plantilla larga con jugadores con calidad y experimentados como los centrales Ángel Pérez de Inestrosa y Sergi Mach, el lateral derecho Alonso Moreno, los pivotes Omar Sherif, Juan Lumbreras y Jorge Romanillos, el exCuenca Sergio López, el portero griego Konstantinos Kotanidis o el argentino Juan Gull, hijo del mítico Eric Gull que vistió las camisetas del Ademar, Valladolid, Barça y Ciudad Real.

