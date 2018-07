Lalinde y Marín dirigirán al Sporting Pablo (fisio), Juanjo Lalinde y Álvaro Marín. :: s.l.r. La entidad apuesta por un tándem riojano para sustituir a Luismi Ascorbe E.M. Martes, 17 julio 2018, 23:25

logroño. Era un secreto a voces en el mundillo del balonmano, pero ayer se hizo oficial. El Sporting La Rioja estará dirigido la próxima campaña por un tándem formado por Juanjo Lalinde y Álvaro Marín. Se trata de la apuesta del presidente de la entidad, Diego Molia. Serán los encargados de intentar el ansiado ascenso en el primer año sin Luismi Ascorbe al frente de la plantilla riojana después de siete temporadas.

Lalinde y Marín formarán una pareja de trabajo que se encargará de la primera plantilla. Juanjo Lalinde es la novedad. Llega de trabajar en Escolapios, donde las últimas temporadas ha entrenado a uno de los dos equipos de Segunda División, además de trabajar en la coordinación del club. También ha sido un habitual colaborador de la Federación Riojana, dirigiendo en las últimas temporadas a la selección cadete femenina.

«Afronto el reto con gran ilusión. Los que me conocen saben que por trabajo no va a ser. Luego las cosas saldrán o no, pero por falta de trabajo no será», comentó ayer Lalinde. El nuevo técnico tendrá que ponerse al día con rapidez en una nueva categoría: «Es cierto que no la conozco al dedillo, pero he visto todos los partidos de esta temporada en casa, vi la fase de ascenso y ahora estoy poniéndome al día».

Por su parte, Álvaro Marín continúa en la disciplina del Sporting La Rioja, aunque esta temporada su papel será más relevante. «Mi trabajo será ayudar a Juanjo, que no conoce tanto la categoría, y aportar la experiencia de los últimos años. Tampoco me olvidaré de las categorías inferiores», explicó Álvaro Marín.

Una gran plantilla

En manos de Lalinde y Marín estará la que, probablemente, será la mejor plantilla del Sporting La Rioja en los últimos años. El club riojano ya ha anunciado las renovaciones de las porteras Elena y Rebeca, y de las jugadoras Carla, Dani, Sara Sicilia, Masha y Lucia. A estos nombres hay que sumar los fichajes de Silvia Ederra, Maider Ballesteros y Celia López. Esta última jugadora, procedente del Alcobendas, es una primera línea diestra, y no zurda como se informó por error en estas páginas.