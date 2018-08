BALONMANO «Somos jóvenes y me siento integrado en el equipo; parecemos una familia» Balint Fekete, en un entrenamiento del Logroño. :: M. Herreros El lateral húngaro considera que después de los primeros partidos el equipo podrá saber por qué objetivos luchar Balint Fekete Lateral del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Martes, 28 agosto 2018, 23:36

Balint Fekete rezuma juventud. Esa que regala ilusión en cada una de sus frases, todavía en inglés, ya que comenzará sus clases de castellano en septiembre. Canterano del Pick Szeged que entrena Juan Carlos Pastor, club del que viene cedido, fue el vallisoletano el que le llevó al primer equipo a compartir vestuario con Niko Mindegia, Thiagus Petrus y Pedro Rodríguez, que le hablaron muy bien del Ciudad de Logroño. Fekete, de 23 años de edad, defiende en el lateral y en el centro, y ataca en todo el flanco derecho.

- ¿Qué tal lleva la pretemporada del Ciudad de Logroño?

- Creo que está yendo realmente de maravilla. Estamos trabajando en todo tipo de cuestiones, como ataque, defensa, contraataque. Todo, además, poco a poco, ahondando en cada uno de los detalles. Jugamos tres amistosos, ganamos los tres pero con muchas cosas que mejorar, sobre todo la defensa, sin olvidar el ataque.

- Con lo que ha visto en este mes, ¿es la táctica de este equipo similar a la de Juan Carlos Pastor en el Pick Szeged?

- Es similar. Puedo usar muchas cosas que aprendí con Pastor.

- ¿Cómo está adaptándose al bloque y a la ciudad?

- Estoy muy feliz en Logroño. He venido con mi novia, y eso ayuda mucho porque no estoy solo. Además, he tenido la suerte de conocer a algunos húngaros en la ciudad. En el equipo, mi integración es muy buena.

- Coincidió con Mindegia, Thiagus y Pedro Rodríguez. ¿Qué le dijeron acerca del Ciudad de Logroño?

- Hablé mucho con ellos acerca del equipo, sobre todo con Thiagus y Pedro. Me dijeron que es una ciudad fantástica y que el Ciudad de Logroño era un gran equipo, de los mejores de la Liga Asobal. La ciudad de Szeged es muy distinta a Logroño, que es más tranquila. Realmente disfruto de esta ciudad.

- Ha coincidido con un grupo muy joven. Quizá el Ciudad de Logroño más joven de la historia del club. ¿Eso ayuda?

- Ayuda mucho, sobre todo a la integración. Somos todos muy jóvenes y me siento integrado en el equipo porque parecemos una familia.

- Hay mucha expectación con respecto a este equipo desde la afición. ¿Percibe esa ilusión el equipo?

- Sí, hay ilusión, pero veremos en los primeros partidos en qué objetivos podremos fijarnos. Veremos qué ocurre ante el Barcelona en la Supercopa y luego el inicio de Liga contra equipos muy potentes como Ademar y Granollers.

- ¿Cómo está su nivel de castellano? ¿Está aprendiendo?

- Muy poco (sonríe). Las clases de español comenzarán en el mes de septiembre.

- ¿Pero entiende las indicaciones de Miguel Ángel Velasco?

- Sí, porque en el Pick Szeged, Juan Carlos Pastor, durante los primeros dos años hablaba en castellano y le teníamos que entender.

- Llegó con el cartel de ser un zurdo que puede jugar tanto en el lateral como en el extremo. ¿Cuál es su posición natural? ¿Dónde se siente más cómodo?

- En el lateral derecho, sin duda. Lo prefiero aunque puedo jugar perfectamente en el extremo.