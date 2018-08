BALONMANO «Intentaremos dejar al Ciudad de Logroño otra vez en Champions» Sergey Hernández, en un entrenamiento del Logroño. :: Díaz Uriel Sergey Hernández Portero del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Martes, 14 agosto 2018, 23:30

Logroño. La historia de Sergey Hernández es digna de un libro. Nacido hace 22 años en Kropotkin (Rusia), fue adoptado a los tres años por una pareja de atletas navarros, José Luis Hernández y Gregoria Ferrer. Con 12 años de edad, por su padre -ligado al balonmano- se fue a vivir a Kolding (Dinamarca), donde comenzó a jugar. Regresó a Navarra cinco años después, empezó a jugar en el Anaitasuna, a estudiar e hizo sus pinitos en el mundo de la moda. Ahora, Sergey Hernández es uno de los porteros con más proyección. Tanta calidad que ya ha ido convocado a la selección española de Jordi Ribera.

- ¿Qué tal han sido estas dos semanas y media de pretemporada?

- Muy bien, hemos estado entrenando muy duro. El equipo está con mucha ilusión.

«Siempre he sido portero, jugando al fútbol, waterpolo; incluso fui 'catcher' en béisbol»

- ¿Qué diferencias existen entre un club como el Anaitasuna y el Ciudad de Logroño?

- En cuanto al entrenamiento hay diferencias. Aquí se le da un poco más de importancia a las pesas aunque en pista es bastante similar.

- A Gurutz Aginagalde le conoció de pequeñito. ¿Qué recuerda de esa época?

- Sí, lo entrenó mi padre cuando él vino a Logroño (2004) y yo estaba junto a él en Larrabide. Tendría 10 u 11 años y recuerdo verles entrenando. A esa edad todavía no jugaba al balonmano. Y tampoco lo tenía en mente. Luego me enganché y a día de hoy comparto portería con Gurutz. Es una ilusión.

- ¿Por qué la portería?

- No sé, he sido portero siempre, jugando al fútbol, al waterpolo, luego en balonmano. También he sido 'catcher' en béisbol...

- ¿Qué espera de este equipo?

- Es un equipo muy joven y con muchos jugadores de mucha proyección. Creo que vamos a hacer un muy buen año. Intentaremos dejar al Ciudad de Logroño otra vez en Champions.

- ¿Se percibe en la plantilla la ilusión generada en la afición?

- Sí, creo que hay mucha ilusión con jugadores como Junior Scott, Balint Fekete, Vanya Ilic. Tenemos todos mucha ilusión por hacer un gran año.

- ¿Qué tipo de portero es? ¿Cómo se definiría?

- Soy grande, alto, soy un portero de colocación, no soy muy rápido, tengo intuición y sé esperar.

- ¿Cómo piensa que puede complementarse con Gurutz?

- Creo que bien. Tengo como objetivo principal absorber todo lo que pueda de él. Gurutz cuenta con la experiencia que yo no tengo. Como los niños pequeños absorben los idiomas. Los porteros tenemos ese punto de madurez más tardío que los demás jugadores así que espero aprender mucho, como esponja.

- Mal no le ha ido hasta ahora...

- No, mal no me ha ido. No me puedo quejar, pero todo tiene su dedicación. Estos tres años de Asobal han dado sus frutos. Esto es otro objetivo: venir a un equipo mejor, con mayores objetivos e ilusiones.

- Sabe que Gurutz podría ser su padre por edad...

- (risas) También es cierto.

- ¿Qué clubes de Asobal considera que se han armado bien y serán rivales directos del Ciudad de Logroño?

- Granollers se ha renovado bastante bien. El Ademar sigue en la misma línea, aunque se le ha marchado Alex Costoya, que era una referencia.

- Velasco debuta como primer entrenador. ¿Cómo le ve la plantilla?

- Se le ve con muchas ganas. Las ganas que tenemos es porque él nos las está transmitiendo, tanto en las pesas como corriendo o en la pista o fuera de ella. Creo que lo hará muy, muy bien. A día de hoy estoy muy contento con él de entrenador.