BALONMANO «Intentamos suplir la falta de experiencia con mucha intensidad y desparpajo» Miguel Sánchez-Migallón defiende a Antonio García, jugador del Granollers. / Fernando Díaz Miguel Sánchez-Migallón, Extremo del BM Logroño | El manchego ha cuajado un muy buen inicio de Liga, liderando una defensa que es la gasolina del equipo franjivino MARTÍN SCHMITT Logroño Miércoles, 3 octubre 2018, 10:35

Miguel Sánchez-Migallón es el jefe de la defensa de un equipo, el Logroño, que ha empezado con el pie derecho. Como él.

- El equipo ha iniciado con muy buen pie la Liga. Y su papel defensivo ha sido muy importante.

- La defensa, que es mi papel fundamental, es una labor más colectiva, a pesar de que defienda en el centro y sea, por decirlo de alguna manera, el líder. Pero es todo una acción colectiva. Es como una cadena: si hay un eslabón que se rompe la cadena no funciona.

«Nuestra idea de juego es muy rápida y con una defensa agresiva y la juventud ayuda»

- ¿Esa polifuncionalidad que posee usted se está decantando hacia lo defensivo?

- Bueno, sí... Siempre he sido un jugador que lo que mejor ha hecho es defender. Lo que pasa es que como en ataque puedo aportar en diferentes puestos, he jugado en muchas posiciones. Pero mi faceta más importante ha sido la defensiva.

- ¿Cómo se ha vivido desde dentro de la pista este inicio de Liga?

- Estoy bastante contento. No tanto por los resultados porque creo que los dos empates -ante el Ademar y el Granollers- los podríamos haber ganado, pero sí con la forma de jugar y con la intensidad que estamos poniendo. Si seguimos así, y va a costar, podremos estar arriba. La temporada es muy larga y siempre hay rachas. Intentemos alargar todo lo que podamos ésta.

- ¿Ayuda a que la media de edad es muy baja, que es un equipo joven?

- Sí, mucho, sobre todo. Al final, la idea de juego que tenemos es más veloz, estamos subiendo mucho, saque rápido y una defensa mucho más agresiva, es mucho más físico. Y la juventud ayuda. Cierto es que podemos perder en otras cosas, en experiencia, por ejemplo, pero ayuda mucho. Intentamos suplir la falta de experiencia con mucha intensidad y desparpajo.

- Volviendo a su rol defensivo, ¿Es un aliciente tener como segundo a Garabaya, con el que usted ha «aprendido» esa labor?

- Es vital. Cuando me enteré de que iba a ser el segundo entrenador me alegré. El año pasado, sobre todo, lo tenía de compañero en el centro de la defensa y siempre era con el que hablaba de qué forma podíamos defender una acción, o qué sistemática nos venía bien para defender a algún rival. Al final, tenerle aquí es lo mismo. Con él hablo acerca de cómo defender a tal o cual jugador, despejar mis dudas. Entre los dos llegamos a una solución.

- El Ciudad de Logroño viaja a Huesca, que ha ganado todos sus partidos excepto ante el Benidorm. ¿Qué esperan encontrarse?

- Es un equipo que me gusta mucho. Es cierto que estos últimos años se nos ha dado bien, excepto el año pasado que nos empató en casa. Aún así, es un muy buen equipo. Me parece que jugadores como Alberto Val, que ha estado aquí, son muy difícil de defender. Otro exfranjivino como Jorge Gómez Lite está en un muy buen momento. Tienen muy buen equipo, muy compensado, no va a costar.

- Paso a paso, ¿no?

- Únicamente pensamos semana a semana. De hecho, ni siquiera sé contra quién jugamos después de Huesca.