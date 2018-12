La intensidad como disciplina Edu Cadarso busca un cruce con Balint Fekete durante un entrenamiento del Ciudad de Logroño. :: Díaz Uriel Los franjivino podrían acabar cuartos pero no jugar la Copa por caprichos del reglamentoEl Logroño, fuera de la Copa Asobal, busca vencer a un Anaitasuna en racha para no perder ritmo con los de arriba MARTÍN SCHMITT Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:38

logroño. El Ciudad de Logroño se despide hasta febrero. Llega el parón Navideño y luego el Mundial, que este año se disputará en Alemania y Dinamarca y del que participarán algunos franjivino como los serbios. Los franjivino cierran una primera vuelta positiva, con momentos muy buenos y algunos otros no tanto. Acaban la primera parte de la temporada fuera de la Copa Asobal, pero peleando por los puestos de arriba en una de las ligas más igualadas de la historia, en la que entre el segundo y el undécimo hay solo seis puntos de diferencia. Inaudito. Los de Miguel Ángel Velasco, el entrenador más joven de la categoría a cargo de la segunda plantilla más joven de la Asobal, también dieron la talla en Europa, clasificándose para la fase de grupos de la Copa EHF, dejando en el camino nada menos que a un Kadetten Schafhausen con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros.

Pero para que esta primera vuelta sea casi perfecta necesita vencer esta noche al Anaitasuna, un equipo que ha ido de menos a más y que es ya un clásico para los riojanos. Un derbi por cercanía y por rivalidad.

El conjunto logroñés no llega en las mejores condiciones al choque. De hecho, los franjivino tienen a muchos tocados en la plantilla. Y todos con molestias. Sin embargo, el único que no se entrenó con el resto de sus compañeros fue Erik Balenciaga, que ya ha empezado a correr después de sufrir una rotura en el isquiotibial derecho. El resto de tocados, como Miguel Sánchez-Migallón, Tomás Moreira, Lazar Kukic, Juan del Arco o incluso Javi Muñoz, que poco a poco va entrando en la dinámica del grupo, trabajaron sin ningún inconveniente en la sesión vespertina.

Para el entrenador Miguel Velasco, el encuentro de esta noche es una final ante un rival directo. «El Anaitasuna ha empezado de menos a más y ahora está ahí, a dos puntos de Logroño. Si nos gana se pondría por encima nuestro», explicó el preparador. «Es importantísimo sumar estos dos puntos para que no se escapen los equipos de arriba», añadió.

El Ciudad de Logroño de Velasco ya superó al de la temporada pasada en puntos. Sin embargo, no quiere perder cercanía con estos equipos que jugarán la Copa Asobal. De hecho, por capricho de los reglamentos, el Ciudad de Logroño podría acabar cuarto la primera vuelta y no jugar la Copa ya que la ley establece que los empates en puntos deben dirimirse con el 'goal average' entre los implicados, lo que no beneficia a los riojanos.

Anécdotas al margen, los franjivino deben buscar la victoria, más sabiendo que el calendario, que será intenso en febrero y marzo por la Copa EHF, es bastante más benévolo que en la primera vuelta. Barcelona, Bidasoa, Ademar, Huesca y Cuenca, entre otros, deberán venir a Logroño. En principio, la única salida complicada es la de Granollers.

La clave del encuentro será la intensidad con que juegue el equipo franjivino. «Si empezamos fuertes y estamos duros en ataque como el sábado, tendremos opciones», dice.