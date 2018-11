«Con independencia del arbitraje no hemos estado a nuestro nivel» Velasco da órdenes a sus jugadores. :: Lars ter Meulen Miguel Velasco Entrenador del Ciudad de LogroñoEl técnico lamenta la falta de acierto en ataque y recuerda que «hay que estar en todos los partidos» ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Jueves, 29 noviembre 2018, 23:57

«Jodido» por el resultado final, pero con voz tranquila, Miguel Ángel Velasco, técnico franjivino, repasó el partido de ayer a preguntas de Diario LA RIOJA.

- Vaya partido más extraño se ha vivido en Benidorm.

- Sí, muy extraño. Nos ha costado mucho entrar al principio. Luego, cuando nos hemos entonado, sobre todo en ataque, no hemos estado bien en defensa. Tampoco Sergey ha estado como otros días, aunque luego ha salido Gurutz y ha subido el porcentaje.

- ¿Qué ha pasado en la segunda parte?

- Creo que hemos defendido muy bien, nos han marcado sólo diez goles. Lo que pasa es que en ataque nos hemos atascado muchísimo. Desde el inicio de la segunda parte hasta el minuto quince sólo hemos marcado dos goles.

- Muy pobre el registro.

- Sí, ahí ha estado en problema de no sacar adelante este partido. No hemos sido capaces de combinar bien y generar situaciones claras.

- ¿Cómo ha influido la expulsión de Zupo?

- En ese momento cambia radicalmente el partido. Le sacan dos minutos y luego roja directa. Pero a partir de ese momento el arbitraje cambia y creo que ha sido decisivo en el resultado final.

- ¿Por qué lo dice tan abiertamente?

- Cuando nos hemos puesto dos goles arriba a falta de cinco o seis minutos y estábamos jugando bien en ataque, con ritmo y haciéndoles daño, hemos tenido dos exclusiones consecutivas que nos han matado.

- ¿Cómo ha visto el desenlace final del partido?

- Ellos nos han empatado y nuestro dos últimos ataques son faltas claras que no nos pitan. Y la última jugada ha sido el colmo de los despropósitos. La hemos defendido bien y Gurutz ha parado el lanzamiento. El rebote le da a Paván en el pie, la medio coge Juan (Del Arco) , la medio coge Paván... y pitan falta a favor de ellos. Simonet lanza directo del golpe franco, Juan se protege con codo y rodilla y el árbitro pita penalti. Además, cuando Simonet lanza hay un jugador dentro de la línea de nueve metros, y no se puede.

- ¿Cómo se explican las tres exclusiones que ha sufrido el Ciudad de Logroño en los último minutos de partido?

- Ahí ha estado la clave porque en ese momento estábamos dos arriba. La exclusión de Miguel, depende de cómo lo mires, puede ser o no ser. Pero la de Fekete no lo es. Y nos hemos quedado con dos menos en el campo.

- Ya se intuía que el partido se iba a decidir en los minutos finales.

- Ha sido un partido diferente, trabado para los dos equipos. Y al final, la suerte que otras veces hemos tenido en los finales de partido, ha sido para el contrario.

- ¿Cree que la culpa de la derrota del Ciudad de Logroño ha estado en el arbitraje?

- Independientemente de que el arbitraje ha influido, no hemos estado a nuestro nivel y por eso no volvemos con algo positivo.

- Benidorm sigue siendo un campo que históricamente no se le da bien al Ciudad de Logroño.

- Hemos perdido tres veces, empatado una y sólo hemos ganado una vez.

- ¿Y ahora qué?

- Me voy jodido porque a falta de cinco minutos lo teníamos en la mano y habíamos conseguido ponernos por arriba. Pero las circunstancias son las que son y la liga está como está. Cuando no estás bien no ganas y para estar arriba este año hay que estar en todos los partidos.